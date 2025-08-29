Trnavská arcidiecéza sa búri. Zvony na kostoloch budú zvoniť proti reforme školstva

„Toto zvonenie na zvonoch kostolov pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy k modlitbám za predstaviteľov štátu, aby mali otvorený sluch a srdce pre hlas všetkých tých, ktorí pracujú pre vzdelávanie budúcej inteligencie národa,“ uviedol Arcibiskupský úrad v Trnave. Vážne znepokojenie nad ustanoveniami návrhu zákona o školskej správe, návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení a návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní vyjadrila vo svojom vyhlásení aj správna rada Združenia katolíckych škôl. Slovenska. Návrhy zákonom podľa jej vyhlásenia ohrozujú poslanie a autonómiu cirkevných škôl.
„Navrhované zmeny oslabujú právo cirkvi spravovať vlastné školy, znižujú ich finančné zabezpečenie, obmedzujú právomoci zriaďovateľov a zároveň zasahujú do ústavného práva rodičov slobodne si vybrať výchovu a vzdelanie detí podľa svojho presvedčenia,“ uviedlo Združenie katolíckych škôl Slovenska. Združenie pripomína, že cirkevné školy sú neoddeliteľnou súčasťou pluralitného a demokratického vzdelávacieho systému a musia mať garantované slobodné plnenie svojho poslania.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo viacero zmien v oblasti regionálneho školstva. Tie by sa mali dotknúť aj financovania cirkevných a súkromných škôl, ktoré sa ale proti zmenám búria.