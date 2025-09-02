Program sa začal už o 16:00 príchodom účastníkov na Mierové námestie. Návštevníci si mohli prezrieť naleštené stroje a vychutnať si chutné občerstvenie. Najviac očakávaným okamihom bola samotná nočná jazda, ktorá odštartovala o pol ôsmej večer. Stovky motorkárov sa vydali na trasu cez Novú Dubnicu, Nemšovú, Púchov, Belušu, Ilavu a späť. Pohľad na „nekonečného hada svetiel“ patrí k najkrajším zážitkom slovenského motorkárstva. Nočná jazda Považím je jasným dôkazom, že motorkárska kultúra na Slovensku stále žije a má čo ponúknuť. Spája ľudí rôznych vekov, profesií i životných príbehov pod spoločnou vášňou k dvojkolesovým strojom. Zároveň vytvára priestor na stretnutia priateľov, výmenu skúseností aj vznik nových priateľstiev.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac VIDEO: Takéhoto kaskadéra ste ešte nevideli. Vodičov obiehalo auto s mužom na streche
Najväčšia nočná jazda motorkárov na Slovensku. Na Považí to rozbalili vo veľkom štýle
Tradičné motorkárske podujatie aj tento rok prilákalo do Novej Dubnice množstvo priaznivcov dvojkolesových strojov. Koncom augusta sa Mierové námestie postupne premenilo na pulzujúce srdce slovenského motorkárstva. Občianske združenie Nočná jazda Považím pripravilo ďalší ročník najväčšej nočnej jazdy na Slovensku, ktorá už tradične spája nadšencov všetkých typov motoriek. Nočná jazda Považím nie je len obyčajná akcia, ale symbol slobody, priateľstva a spolupatričnosti. Každoročne dokazuje, že motorkárska komunita má na Slovensku hlboké korene a bohatú tradíciu. Podujatie je otvorené pre všetkých, ktorí majú „zdravé ruky, nohy a dve kolesá“ – od majiteľov motocyklov cez štvorkolkárov až po skútristov či mopedárov.