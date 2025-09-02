Pravda Správy Regióny Prokurátor žiada väzbu pre muža obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom

Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podal na Okresný súd Trenčín návrh na vzatie obvineného J. H. z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom do väzby. V utorok to uviedol hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.

Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby, spresnil Sipavý. Pripomenul, že obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu.

O väzobnom stíhaní bude súd rozhodovať ešte v utorok, doplnil hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus.

Muž v sobotu (30. 8.) zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v sobotu, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.

