Prokurátor žiada väzbu pre muža obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom

Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby, spresnil Sipavý. Pripomenul, že obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu.
O väzobnom stíhaní bude súd rozhodovať ešte v utorok, doplnil hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus.
Muž v sobotu (30. 8.) zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v sobotu, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.