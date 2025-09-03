Banskobystrická dominanta ohrozená: Oddych v blízkosti obľúbenej pamiatky neodporúčajú, potrebuje urgentnú opravu

Mariánsky stĺp na Námestí SNP v Banskej Bystrici, v blízkosti Hodinovej veže, je národnou kultúrnou pamiatkou. Aktuálne sú ale jeho niektoré súčasti v zlom technickom stave a vyžadujú si obnovu. Radnica oznámila, že pre zachovanie bezpečnosti návštevníkov námestia si, aj napriek nejasným vlastníckym vzťahom, dala vypracovať statický posudok. Na základe neho podniká, v súčinnosti s banskobystrickým Krajským pamiatkovým úradom, potrebné kroky.
Dekády mimo očí verejnosti
Samospráva upozornila, že časť schodiska Mariánskeho stĺpa, v smere od Kapitulskej ulice, dočasne ohradila. Zároveň žiada verejnosť, aby nevstupovala do ohradeného priestoru tejto dominanty dovtedy, kým nedôjde k bezpečnému ukotveniu barokovej kartuše (ozdobné orámovanie, pozn. red.) s nápisom GRATIA PLENA.
Populárnu banskobystrickú pamiatku tvorí stĺp, podstavec, socha Panny Márie a tri kartuše. Postavili ju v roku 1719 na znak vďaky Panne Márii za záchranu mesta pred morovou epidémiou. Pred oslavami dvadsiateho výročia SNP, v roku 1964, bol Mariánsky stĺp z ideologických dôvodov premiestnený do areálu mestského hradu.
Očakávala sa vtedy návšteva sovietskeho lídra Nikitu Chruščova, takže tento kresťanský symbol musel ísť preč. Tak to zostalo dlhé dekády – až do celkovej rekonštrukcie Námestia SNP, v rámci ktorej pamiatku, v roku 1994, zreštaurovali a vrátili na pôvodné miesto.
Momentálna situácia si opäť vyžaduje jej obnovu. „Znalecký posudok autorizovaného stavebného inžiniera z júla 2025 potvrdil, že niektoré časti tejto národnej kultúrnej pamiatky sú v nevyhovujúcom technickom stave a môžu predstavovať potenciálne riziko pre bezpečnosť návštevníkov,“ potvrdila Monika Supuková z Oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Ozrejmila, že túto pamiatku denne využívajú obyvatelia aj turisti na oddych a často sa stáva centrom zhromaždení. Práve vtedy zrejme musí „odolávať“ najväčšej záťaži. „S obľubou ju navštevujú aj deti. Preto podnikáme potrebné kroky a zvažujeme rôzne možnosti riešenia danej situácie,“ dodala Supuková.
Na opravu chcú získať dotáciu
Primátor Ján Nosko uviedol, že povinnosťou mesta je starať sa o kultúrne pamiatky. Súbežne s činnosťami súvisiacimi s identifikáciou vlastníka preto samospráva požiadala tamojší Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) o odbornú metodickú pomoc a o vykonanie štátneho pamiatkového dohľadu.
„Mariánsky stĺp je súčasťou pešej zóny,“ pripomenul primátor. „Napriek nejasnému vlastníctvu je pre nás bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta prvoradá. Na základe vykonanej obhliadky zástupca KPÚ potvrdil výrazne narušený stav jednej z kartuší s nápisom GRATIA PLENA,“ zopakoval. „Túto časť sme zabezpečili a zamedzili k nej prístup,“ podotkol.
Nosko vysvetlil, že odborníkov na obnovu pamiatok už mesto požiadalo o vypracovanie návrhu technologického postupu bezpečného ukotvenia všetkých troch kartuší, tiež o vyčíslenie predpokladaných nákladov na vykonanie potrebných opráv.Čítajte aj Progresívci prichádzajú o odborníčku, poslankyňa Kalmárová sa vzdáva mandátu. Kto prevezme jej kreslo?
„Plánujeme podať žiadosť na ministerstvo kultúry o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom na opravu celej kultúrnej pamiatky,“ uzavrel s tým, že Mariánsky stĺp na pešej zóne si zaslúži pozornosť radných, pričom bezpečnosť obyvateľov a mesta je pre nich prvoradá.