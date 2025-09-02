Pravda Správy Regióny V okolí Nitry pozor na medveďa, navštívil obľúbené miesto

V okolí Nitry pozor na medveďa, navštívil obľúbené miesto

Mesto Nitra vyzvalo verejnosť na opatrnosť v okolí Kostola sv. Michala archanjela v mestskej časti Dražovce. Ako radnica informovala na sociálnej sieti, v jeho okolí bol v utorok popoludní spozorovaný medveď.

02.09.2025 16:07
debata (2)
medveď Čítajte viac Ochranári vyzývajú Tarabu, aby zastavil strieľanie medveďov, keď nepozná ich počet

Na miesto už vyrazili mestskí policajti. „Preverujú tu situáciu a miestnych obyvateľov upozorňujú na nutnosť zvýšiť ostražitosť. V prípade, že medveďa spozorujete, okamžite kontaktujte políciu, prípadne zásahový tím Západ. Prosíme, neberte situáciu na ľahkú váhu a zbytočne neriskujte,“ vyzval verejnosť mestský úrad.

Takto si medveď pobehoval po sídlisku Vlčince v Žiline
Video
SR kormorán Čítajte viac Napáchali škody za milióny. Taraba na desaťročie odklepol odstrel rybožravého predátora
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nitra #medveď #Dražovce