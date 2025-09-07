Z novej rozhľadne na juhu Slovenska dovidieť až na Vysoké Tatry. Nachádza sa pri zaniknutom hrade a zaujme svojou konštrukciou

Je to lokalita na kopci vysokom zhruba 350 metrov, necelé štyri kilometre od centra Jesenského, ktorú mali miestni v obľube. „Už niekoľko generácií bola využívaná na táboráky a vatry, napríklad pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Už vtedy sme obdivovali okolitú očarujúcu prírodu. Rástol tu veľký dub, ktorý bolo vidieť z rôznych končín,“ uviedol pre Pravdu starosta Jesenského Gabriel Mihályi.
Časom sa však podujatia s vatrami začali organizovať bližšie pri dedine a na lokalitu s dubom sa postupne zabúdalo. Miesto preto začalo zarastať lesom. Posledných osem rokov tam už nie je ani spomínaný dub, keďže doň udrel blesk a zhorel.
Pred niekoľkými rokmi si obec predsavzala, že miesto oživí. „Rozhodli sme sa, že tento bod si zaslúži väčšiu pozornosť. Vidno odtiaľto nielen Jesenské, ale aj Rimavskú Sobotu, Nízke Tatry a počas pekného počasia dokonca siluetu Vysokých Tatier,“ načrtol starosta.
Smerom na juh a západ sa zase naskytá pohľad na maďarské pohorie Matra a malebné kopce Cerovej vrchoviny, ktorá je podľa viacerých zdrojov najmladším sopečným pohorím na Slovensku. V susedstve rozhľadne sa nachádza kopec, na ktorom kedysi stál Širkovský hrad, známy tiež ako Kapla. Z neďalekých Širkoviec cezeň vedie modrý turistický chodník, ktorý ďalej smeruje až takmer k vyhliadke.
Výnimočná rozhľadňa
V rámci plánu oživiť pahorok, kde kedysi stál osamelý dub, napokon padlo rozhodnutie postaviť na tomto mieste rozhľadňu. Je vysoká asi 12 metrov, v čom je však zarátaná aj betónová základová doska, zapustená 1,2 metra do zeme. Výhľadová plošina je vo výške viac ako šesť metrov od úrovne terénu.
Rozhľadňu pre Jesenské navrhol architekt József Siklósi, ktorý je žiakom uznávaného maďarského architekta Imreho Makovcza. „Za 5000 eur nám so svojím tímom naprojektoval túto rozhľadňu,“ vysvetlil Mihályi.
Rozhľadňa Jeden strom sa od iných podobných stavieb líši nielen svojou architektúrou. Podľa starostu pri jej príprave mysleli aj na deti a dôchodcov, aby mohli ľahšie a bezpečnejšie vystúpať na jej vrchol. Nie sú v nej preto rebríky, ale masívne drevené schody.
Určitým kompromisom sa stala vrcholová plošina, ktorá netvorí klasický štvorec, po ktorom sa dá chodiť dookola, ale je v tvare písmena L na dvoch stranách rozhľadne. Napriek tomu je z nej výhľad na všetky svetové strany.
V jednej doline medzi Jesenským a rozhľadňou sa nachádza aj kolónia sysľov. Na rozdiel od sysľoviska Biele vody pri Muráni je menej známa a menšia, žije v nej asi 500 jedincov. Podľa starostu však ani nemajú v pláne ísť cestou komercie a sú radi, že sysle pri Jesenskom môžu spokojne žiť a rozmnožovať sa.
Náročná príprava
Aj takýto menší projektový zámer bol podľa starostu pre samosprávu náročný, napríklad už pri príprave projektovej dokumentácie. „Vedeli sme, že je to dosť náročný projekt, takže sme museli ešte dodatočne urobiť realizačný projekt, statiku a iné podrobnosti,“ priblížil Mihályi.
Príprava projektu napokon podľa neho zabrala tri až štyri roky. Potom sa obec uchádzala o zdroje na výstavbu. Peniaze sa jej napokon podarilo získať z programu Leader prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Cerovina z programu rozvoja vidieka. Odtiaľ dostali dotáciu 80 000 eur, ďalších 2000 eur pridala samospráva zo svojho rozpočtu.
Hoci šlo o pomerne malý projekt, pre zvláštnu konštrukciu rozhľadne nepatril k jednoduchým. Obec si robila prieskum a ukázalo sa, že mnohé firmy takýto zložitý projekt ani nechceli realizovať. „Nebolo to jednoduché z hľadiska statiky a organickej architektúry, v rámci ktorej museli skombinovať rôzne materiály,“ objasnil Mihályi.
Dielo sa však nakoniec podarilo a v týchto dňoch už slúži verejnosti. Rozhľadňa je dostupná poľnou cestou z Jesenského, pri ktorej samospráva v blízkej dobe ešte osadí drevené smerovníky. Alternatívou je výstup po modro značenej turistickej trase zo Širkoviec s krátkou odbočkou k rozhľadni.