Pri nehode električky a dvoch áut v Košiciach sa zranila jedna osoba

„K dopravnej nehode došlo podľa doposiaľ dostupných informácií tak, že vodič vozidla značky Suzuki SX4 viedol vozidlo po vedľajšej ceste, kde odbočoval na hlavnú cestu, pričom si nesplnil povinnosť dať prednosť v jazde,“ spresnila s tým, že tak došlo k zrážke s električkou. Auto po strete odrazilo do vozidla zn. Renault, ktoré išlo po ceste v smere od centra mesta.
Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič Suzuki SX4 ľahké zranenia. Alkohol pri dychovej skúške u vodičov nezistili.