Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre nehodu uzavretá

Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre dopravnú nehodu uzavretá. Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany.

03.09.2025 09:34
Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Z dôvodu nehody kamiónov je smer úplne uzavretý a policajti vykonávajú odklon dopravy,“ priblížila polícia s tým, že viac informácií poskytne hneď, ako to situácia dovolí.

