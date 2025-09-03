Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre nehodu uzavretá

Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z dôvodu nehody kamiónov je smer úplne uzavretý a policajti vykonávajú odklon dopravy,“ priblížila polícia s tým, že viac informácií poskytne hneď, ako to situácia dovolí.
