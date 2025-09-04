V Ružomberku zmizla aleja topoľov, štyridsať stromov vyrúbali za pár dní. Samospráva avizuje, že „holé“ to tam nezostane

Na výrub stromov upozornila samospráva kvôli bezpečnosti, keďže pri takejto činnosti hrozí padanie konárov a iných častí z výšky niekoľkých desiatok metrov. Aktuálne sú už práce ukončené, no počas nich museli pristúpiť k dočasnej uzávere na uliciach Mlynská, Hurbanova a tiež lávky pre peších v blízkosti obchodného centra.
Niektorí Ružomberčania reagovali, že „bez tých stromov je to tam strašné“. Poukazovali pri tom, že august, kedy sa to celé „odštartovalo“, nepatrí do obdobia vegetačného pokoja. Mesto s nimi súhlasí, no zároveň vysvetľuje, že výrub je vo vegetačnom období zakázaný v prípade, ak chýba špeciálny ornitologický posudok – a ten majú.
Vzápätí ozrejmilo, že dokopy štyridsať stromov museli vyrúbať pre ich kritický stav, ktorý bol konštatovaný v odbornom dendrologickom posudku spoločnosti Fraktal so sídlom v obci Pavlova Ves. Tá uviedla, že na hodnotených stromoch zistili prítomnosť silných odumretých vetví, presychanie korún či vyschnutý terminál (hlavný výhon, pozn. red.).
„Na báze kmeňov a aj kmeňovej časti je u prevažnej väčšiny hodnotených stromov prítomnosť poškodenia významným drevokazným hmyzom,“ vysvetlil dendrológ vo svojom posudku. „Veľa jedincov má mechanicky, prípadne aj drevokazným hmyzom, poškodené povrchové korene. U niektorých je zistená prítomnosť hubového patogéna. Tieto faktory vytvárajú hrozbu potencionálneho zlyhania drevín,“ doplnil.
Šíriace sa korene
Hovorca samosprávy Vladimír Miškovčík vysvetlil, že vyrúbané stromy sa nachádzali v ochrannom pásme vodohospodársky významného toku rieky Revúca. V ich blízkosti, pod zemou, bolo elektrické vedenie, do ktorého už zasahovala koreňová sústava.
Konkrétne išlo o druh Topoľ čierny, no aké staré boli tieto dreviny, nie je presne určené. „Vek stromov nie je v posudku explicitne konštatovaný, na to by bol potrebný samotný posudok. Mohlo však ísť o stromy v strednom veku – s dosiahnuteľným sto až dvesto rokov. Pre výrub z dôvodu kritického stavu drevín však nie je podstatný vek, ale ich skutočný stav,“ pripomenul hovorca.Čítajte aj Banskobystrická dominanta ohrozená: Oddych v blízkosti obľúbenej pamiatky neodporúčajú, potrebuje urgentnú opravu
Vypracovať dali aj spomínaný ornitologický posudok. Robil ho ornitológ a univerzitný pedagóg Michal Baláž. Ten konštatoval, že nezaregistroval žiadne jedince vtákov, ktoré by vykazovali náznaky hniezdenia na sledovaných stromoch.
„Okrem toho, druhá dekáda augusta (začiatok výrubu, pozn. red.) je obdobie, kedy hniezdi už len málo vtáčích druhov. Rovnako je veľmi málo pravdepodobné, že by odstránením stromov došlo k zmareniu hniezdenia a tým k ohrozeniu chránených druhov,“ zhodnotil Baláž. Pokračoval, že počas kontrol nezaznamenali ani žiadny iný druh chráneného stavovca. „A je veľmi málo pravdepodobné, že by v tej lokalite žil taký druh, ktorý by bol odstránením daných stromov negatívne dotknutý, dodal odborník.
Vysádzať chcú čo najskôr
Radní zdôraznili, že pristúpenie k tomuto kroku ich mrzí, no ide o nevyhnutné opatrenie, aby zabránili možným škodám na majetku, tiež ohrozeniu zdravia či života obyvateľov. „Starostlivosti o zeleň venujeme náležitú pozornosť. V uplynulom období sme, v spolupráci s Komunálnymi službami mesta Ružomberok, zabezpečili výsadbu takmer päťdesiat nových stromov v centre, tiež v novovybudovanom parku v mestskej časti Černová,“ podčiarkli s tým, že pripravené sú ďalšie výsadby.
„V súvislosti s ostatným výrubom neostane plocha „holá“. Bude zabezpečená náhradná výsadba – najmenej 45 stromov. Postupne tým vytvoríme novú aleju, ktorá do dotknutej lokality prinesie zeleň späť,“ sľubujú.
Konkrétny druh a kultivar upresnia až po komplexnom posúdení a v súlade so stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodného toku. Dendrológ však vo svojom posudku naznačil, čo by tam mohlo v budúcnosti rásť. „Pri určovaní náhradnej výsadby odporúčam využiť najmä dlhoveké dreviny ako lipa, javor, brest horský či jarabina oskorušová,“ poznamenal odborník.Čítajte aj Keď jedno euro rozhoduje o vzdelaní. Školské dopravné karty zabodovali, počet vymeškaných hodín klesol o polovicu
„Termín náhradnej výsadby ešte nie je známy, no máme záujem lokalitu revitalizovať čo najskôr,“ hovorí Miškovčík. Spomenul pritom slová dendrológa, podľa ktorého je najvhodnejším obdobím na výsadbu voľnokorenných drevín čas vegetačného pokoja, teda po opadnutí listov (od októbra do prvých mrazov) a pred ich pučaním v predjarí.
„Vďaka budovanému cyklochodníku Zápalkáreň – železničná a autobusová stanica získa toto miesto nový, krajší a bezpečnejší verejný priestor. Slúžiť bude nielen na pohyb a dopravu, ale aj relax či oddych,“ uzavrel.