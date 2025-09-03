Pravda Správy Regióny Poplach v bratislavskom hoteli: polícia spacifikovala muža so zbraňou. Ukázalo sa, že išlo o atrapu

Policajti v utorok (2. 9.) riešili občana Bahrajnu, ktorý sa v hoteli v bratislavskom Starom Meste pohyboval so zbraňou. Zistili, že išlo o napodobneninu. Muž čelí podozreniu zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku.

03.09.2025 17:00
Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Upozornil pri tom na to, že policajti pri preverovaní obdobných oznámení vychádzajú z reálnej hrozby, že zbraň je skutočná a podľa toho aj postupujú.

V bratislavskom hoteli sa pohyboval muž so zbraňou, išlo o napodobeninu
„Počas utorkového dopoludnia sme na linke 158 prijali oznámenie, že v priestoroch jedného z hotelov v bratislavskom Starom Meste sa pohybuje muž ozbrojený krátkou strelnou zbraňou. Na miesto boli preto urýchlene vyslané hliadky policajtov bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj obvodného oddelenia Policajného zboru, ktorí sa po príchode na miesto presunuli na šieste poschodie hotela. Tam sa mal v jednej z izieb nachádzať muž, ktorý sa mal podľa pracovníkov recepcie hotela po jeho chodbách a v blízkosti výťahov pohybovať v rukách držiac krátku strelnú zbraň,“ priblížil.

Policajti sa následne k danej izbe presunuli a vyzvali muža, aby im ukázal ruky a ľahol si na zem. Ten však výzvu polície nerešpektoval. „Bolo preto potrebné voči nemu použiť donucovacie prostriedky. Následne bola 34-ročnému občanovi Bahrajnu zbraň zaistená, pričom po vykonaní potrebných úkonov bolo zistené, že nejde o reálnu zbraň, ale o jej napodobeninu,“ doplnil hovorca.

