Na Hornej Nitre napadol medveď muža, zranený skončil v nemocnici

„O udalosti bol bezodkladne vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia,“ doplnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Medveď hnedý sa má podľa nej pohybovať nad Nedožermi-Brezanmi v okolí poľovníckej chaty Klčovňa. „Polícia vyzýva občanov, aby sa pri pohybe v tejto oblasti správali obozretne, pohybovali sa ideálne v skupinách, rešpektovali pokyny zásahového tímu a v prípade priameho ohrozenia volali na linku 158 alebo 112. Bezpečnosť občanov je pre nás prioritou, preto situáciu pozorne monitorujeme v spolupráci s odborníkmi a príslušnými orgánmi,“ doplnila.Čítajte viac V okolí Nitry pozor na medveďa, navštívil obľúbené miesto