Bagre na Hlavnej: Pred 30 rokmi začala najväčšia premena Košíc, ktorá zmenila tvár mesta

Tento mesiac si vo východnej metropole pripomínajú nezvyčajné okrúhle výročie. Uplynulo 30 rokov od chvíle, keď sa bagre zahryzli do povrchu Hlavnej ulice v Košiciach. Dôkladná rekonštrukcia napokon neobišla prakticky celé historické centrum.
Po Hlavnej ulici sa presunula na Dominikánske námestie a ďalšie časti historického jadra mesta. Nešlo len o estetiku a povrch. Vtedajší primátor Rudolf Schuster, ktorý rekonštrukciu inicioval, podmienil práce tým, že treba vymeniť komplet všetky inžinierske siete. Organizáciám a firmám, ktoré ich spravovali dal ultimátum – buď teraz, alebo až o desaťročia.
Od stredoveku po inžinierske siete
Niektoré vodovodné potrubia sa vymieňali po takmer 100 rokoch. Súčasťou prác bol aj dôsledný archeologický výskum. Niet divu, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám nielen v strednej Európe.
Časti hradieb sú odkryté a zakonzervované v archeologickom múzeu Dolná brána na Hlavnej ulici. A to všetko vďaka spomínanému výskumu v rokoch 1996 – 1998 s pomocou košických pamiatkarov. Ide hlavne o fragmenty stredovekej Dolnej brány Košíc. Investorom práce bolo Mesto Košice, ktoré zároveň podzemné múzeum aj naďalej prevádzkuje.
Len pre zaujímavosť, v roku 2010 bola Dolná brána zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie. Pred niekoľkými rokmi prešlo podzemné múzeum rekonštrukciou a modernizáciou.
K výročiu pripravili viacero akcií
Výročie rekonštrukcie Hlavnej ulice pripomenie viacero podujatí ako sú Košické potulky a súvisiace akcie. Uskutočnia sa v týchto dňoch, začiatkom septembra. Okrem známych Potuliek napríklad aj predpremiéra filmu o rekonštrukcii Hlavnej ulice pri súsoší Immaculata.
„Rekonštrukcia Hlavnej ulice bola zložitá, no na druhej strane si treba uvedomiť, že inžinierske siete spravovali v tom čase väčšinou ešte štátne podniky. Čiže niektoré náklady sa preniesli na ne. Navyše ani pomerne veľa budov na Hlavnej ulici a v historickom centre nemalo súkromných vlastníkov. Ľahšie sa komunikuje s inštitúciou, ako súkromníkom, ktorý môže výmenu sietí a prípojok odmietnuť,“ vrátil sa v čase najznámejší košický turistický sprievodca Milan Kolcun.
Mesto sa síce kvôli rekonštrukcii zadĺžilo, no Kolcun to s odstupom nevníma ako negatívum. „Naši i českí turisti si aj teraz po 30 rokoch spomenú na Rudolfa Schustera a sú prekvapení, ak spomínam jeho meno v súvislosti s kópiou zvonu Urban, či hrajúcou fontánou, alebo podzemným múzeom. Treba si uvedomiť, že v tom čase vzniklo toho v priebehu mesiacov veľa. A zostáva to tu, nikto to nezobral, ani nezoberie,“ dodal sprievodca.
Práce začali v pravý čas
Navyše bola situácia v niečom podobná dnešku. Ceny stúpali hore. „Aj za materiály, aj za práce. Takže každý rok omeškania by znamenal ešte vyššie náklady. Aj preto je dobre, že sa urobila rekonštrukcia práve vtedy. A ten dlh je pokiaľ viem splatený, ale to, čo sa vykonalo zostáva,“ myslí si Kolcun.
Pripomenul aj ďalší fakt. Hlavnú ulicu v Košiciach pokrýva porfýrová dlažba z Talianska. „Pokiaľ viem, má záručnú dobu 70 rokov. V niektorých mestách už museli dlažbu meniť. Ak k tomu pridáme kompletnú výmenu inžinierskych sietí, je to urobené na viac generácií dopredu,“ uviedol Kolcun.
Ďalším bonusom podľa turistického sprievodcu je, že sa Košice môžu smelo porovnávať s rovnako veľkými mestami v zahraničí. „Dokonca sú Košice v niečom ďalej. Napríklad ak vidím v niektorom inom meste v zahraničí na pešej zóne autá, uvedomím si, ako to kazí výhľad a dojem historickosti. Alebo posedenia pri reštauráciách máme priamo na dlažbe. Inde majú väčšinou ešte akési kolosy – predzáhradky, ktoré tiež kazia dojem. Často sú z nich naťahané káble, alebo sú tam sudy s pivom. Toto všetko potláča historickosť,“ podelil sa Kolcun o dojmy.
Preto oceňuje, že v Košiciach si to mesto dokázalo ustrážiť. „Teší ma, že už vtedy urobili veci predvídavo. Napríklad aj stromy na Hlavnej ulici. Bolo veľa pripomienok k výrubu starých a výsadbe nových. A nakoniec vyrástli a vytvárajú príjemný tieň. Navyše odborníci už vtedy vybrali také druhy, ktoré nebudú koreňmi narušovať inžinierske siete,“ dodal Kolcun.
Upresnil, že rekonštrukcii Hlavnej ulice predchádzala zhruba ročná príprava. Predstavitelia magistrátu cestovali do rôznych miest, aby sa inšpirovali. „Prípravný štáb sa stretával každý týždeň. Podarilo sa im vyhnúť mnohým chybám. K niektorým predsa len došlo, ale to je život,“ uzavrel Kolcun.