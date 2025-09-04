Pravda Správy Regióny Po Kremnici sa pohybuje medvedia rodina, videli ju aj pri domoch

Po Kremnici sa pohybuje medvedia rodina, videli ju aj pri domoch

V Kremnici nahlásili obyvatelia mestskej polícii vo viacerých lokalitách mesta výskyt medveďa hnedého a mláďat. Informovalo o tom mesto Kremnica na svojej oficiálnej internetovej stránke.

04.09.2025 16:35
Ako uviedla samospráva, medvedie výkaly spozorovali obyvatelia v lokalite Grobňového chodníka v Partizánskej doline a takisto na Zámockom námestí smerom na Grobňu. V bývalom areáli kempingu v Partizánskej doline prichádza podľa upozornenia mesta medveď k domom opakovane.

„Všetky dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sa dozviete na stránke Štátnej ochrany prírody SR,“ radí obyvateľom mesto.

