Po Kremnici sa pohybuje medvedia rodina, videli ju aj pri domoch

Ako uviedla samospráva, medvedie výkaly spozorovali obyvatelia v lokalite Grobňového chodníka v Partizánskej doline a takisto na Zámockom námestí smerom na Grobňu. V bývalom areáli kempingu v Partizánskej doline prichádza podľa upozornenia mesta medveď k domom opakovane.
„Všetky dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sa dozviete na stránke Štátnej ochrany prírody SR," radí obyvateľom mesto.