Obľúbená tatranská atrakcia je minulosťou, prednosť dostala výstavba mobilných domov

Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť.

05.09.2025 09:48
Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ako vysvetlilo, dôvodom je podľa neho výstavba mobilných domov iným nájomcom.

Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky. V jeho areáli sa nachádzalo 29 drevených sôch tatranských zvierat v skutočnej veľkosti, ale aj šesť rozprávkových domčekov s postavičkami. Ponúkalo pre turistov aj možnosť parkovania, pre návštevníkov areálu bezplatné.

