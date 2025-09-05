Obľúbená tatranská atrakcia je minulosťou, prednosť dostala výstavba mobilných domov

Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ako vysvetlilo, dôvodom je podľa neho výstavba mobilných domov iným nájomcom.
Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky. V jeho areáli sa nachádzalo 29 drevených sôch tatranských zvierat v skutočnej veľkosti, ale aj šesť rozprávkových domčekov s postavičkami. Ponúkalo pre turistov aj možnosť parkovania, pre návštevníkov areálu bezplatné.Čítajte viac Huliak obhajuje zmeny chatárov v Tatrách: Beránkov čas raz musel prísť, jeho odchod však mal byť dôstojnejší