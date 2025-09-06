Trojmiliónová operácia vo vzduchu: Viac ako stovku stožiarov a stĺpov pomáha na strednom Slovensku inštalovať vrtuľník

Dlho očakávanú výstavbu štrnásť kilometrového vedenia vysokého napätia zo Žarnovice do Novej Bane odštartovali v obci Brehy. „Táto investícia, ktorej rozpočet sa pohybuje okolo troch miliónov eur, bola vyvolaná nedostatkom elektrickej kapacity pre priemysel v Novej Bani. Tým, že toto vedenie vybudujeme, sa priemysel bude môcť ďalej rozvíjať,“ priblížil hovorca Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti Miroslav Gejdoš. Objasnil, že ide o reakciu v súvislosti s požiadavkou na zvýšenie výroby, pričom kapacita už nepostačovala.
Túto investíciu pripravovali elektrikári niekoľko rokov. „Vybudovať takéto nové vedenie je veľmi komplikované. Vyžaduje si to vysporiadanie pozemkov či zriadenie vecných bremien. Keďže prechádzame cez rôzne katastre a viacerých majiteľov, bolo to naozaj náročné,“ zdôraznil Gejdoš s tým, že aktuálna výstavba by mala prebiehať do konca budúceho roka. „Všetko však bude závisieť od okolností – najmä od počasia a toho, ako dlho potrvá zima. Ak nenastanú komplikácie a pôjde to podľa plánu, mali by sme to stihnúť,“ poznamenal.
Neustály boj
Hovorca vysvetlil, že v rámci projektu inštalujú viac ako stovku stĺpov a stožiarov. „Niektoré musíme stavať aj s pomocou vrtuľníka, lebo sa nachádzajú v ťažko prístupnom teréne, do ktorého sa bežnou kolesovou technikou nevieme dostať. Väčšinu ale zvládneme štandardným spôsobom so žeriavmi,“ konštatoval. Zopakoval, že zvýšenú kapacitu si vyžaduje najmä priemysel.
„Samotné mesto sa už dlhšiu dobu sťažuje na výpadky elektriny, no treba povedať, že toto vedenie to nevyrieši,“ vraví otvorene Gejdoš. „Na 99 percent sú spôsobené (výpadky) vegetáciou, pričom vedenie zásobujúce mesto prechádza, vo väčšine, cez lesy. Je tam teda vždy riziko, že sa ho dotkne nejaký konár,“ zdôvodnil. Je to podľa neho téma, s ktorou neustále bojujú.
„Ochranné pásma tí majitelia pozemkov, cez ktoré vedenie prechádza, v podstate zanedbávajú. Rastú nám tam rôzne stromy a porasty, čo spôsobuje spomínané krátkodobé výpadky. Takže vyriešiť by to mali najmä majitelia tým, že si splnia svoju zákonnú povinnosť a zodpovedne pristúpia k tomu, aby si vyčistili ochranné pásma," podčiarkol. Vzápätí sa vrátil k aktuálnym prácam.
„Keďže sa nachádzame na strednom Slovensku, kde je terén veľmi členitý, s množstvom lesov, hôr a kopcov, nie je nič výnimočné, že pri výstavbe nových vedení či rekonštrukciách používame vrtuľník. Nie všade sa vieme dostať s mechanizmami, ktoré máme k dispozícii, štandardne,“ pripomenul Gejdoš. Doplnil, že vrtuľník využívajú, pri rôznych investičných akciách, každý rok.
Ťažké a nadrozmerné
Pilot vrtuľníka Jaroslav Ilčin krátko pred vzlietnutím potvrdil, že s podobnými nákladmi má bohaté skúsenosti, pričom s elektrikármi spolupracuje pravidelne. „Dnes nás čaká stavba piatich stožiarov. Priamo vo vrtuľníku sedíme dvaja piloti – jeden je ten, čo ho ovláda a druhý monitoruje okolie. Tiež to, či sú všetky systémy tak, ako majú byť. Možno sa budeme striedať, uvidíme podľa podmienok,“ povedal. Spomenul pritom viaceré detaily.
„Z vrtuľníka visí lano, na konci ktorého je háčik. Pripne sa o špicu stožiara, ktorý pomaly zodvihneme, stabilizujeme a preletíme s ním, s maximálnou rýchlosťou päťdesiat kilometrov za hodinu, na miesto určenia. Tam nám už dáva navigátor informáciu o priestore, výške a smeroch,“ spresnil, ako postupujú. „Na zemi je personál, ktorý bremeno stabilizuje a osadí ho v danom bode,“ ozrejmil.
Najväčší pozor si piloti dávajú na prekážky, keďže sa pohybujú v exponovanom teréne. „Aby sme s tým nákladom niečo netrafili. Tiež striehneme na ľudí a vietor, ktorý nám to môže komplikovať,“ upozornil Ilčin.
Špecifické na takýchto letoch je, že prevážané stĺpy sú nadrozmerné a poriadne ťažké. „Jeden váži približne 1,6 ton a jeho dĺžka dosahuje dvadsať metrov. Preto je dôležitá aj práca navádzača, aby nedošlo k nejakému stretu,“ uzavrel pilot.