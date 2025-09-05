Pravda Správy Regióny TANAP varuje: V okolí Tatranskej Lesnej sa po zrážke s autom pohybuje medveď, môže byť agresívny

Správa Tatranského národného parku (TANAP) návštevníkom i obyvateľom Tatier odporúča v najbližších dňoch zvážiť pohyb v širšom okolí Tatranskej Lesnej. Ako informuje na sociálnej sieti, v piatok ráno tam došlo ku kolízii osobného auta s medveďom.

05.09.2025 15:45
Ľuďom pod Tatrami sa naskytol nevšedný pohľad na divú zver priamo v obci. Neboli to ale medvede
„Po zrážke zviera ušlo do lesa. Aj napriek nášmu úsiliu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Môže byť zranené, preto sa nedá vylúčiť, že bude agresívnejšie. Podľa stôp ide o dospelého jedinca,“ uvádza Správa TANAP-u.

Keďže medveď si to namieril pod Cestu slobody, Správa TANAP-u predpokladá, že sa môže pohybovať aj v oblasti Smokovcov a Novej Lesnej. Upozorňuje preto ľudí, aby zvýšili ostražitosť a lesným porastom v ich blízkosti sa radšej vyhli.

