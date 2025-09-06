Chlieb a hry za státisíce? Košická župa čelí kritike za financovanie leteckých dní, poslanci žiadajú prehľad výdavkov

Košický samosprávny kraj aj tento rok organizuje počas druhého septembrového víkendu letecké dni. Už nie v spolupráci s Aeroklubom Košice, ale samostatne, presnejšie v spolupráci so Slovenskou leteckou asociáciou. Podľa aeroklubu ide o krádež obľúbeného podujatia. Krajský letecký deň sa má konať v rovnakom termíne ako ten, ktorý chystali oni.
Aeroklub Košice poukazuje na to, že doteraz dokázal organizovať letecké dni vo svojej réžii. Košický samosprávny kraj (KSK) na ne prispieval 50-tisícovou dotáciou a mal pridávať ďalších 57-tisíc na marketing. Tentoraz však kraj, ktorý podujatie pripravuje vlastnými silami, vyčlenil naň dvojnásobne vyšší rozpočet – 200-tisíc eur. Podľa členov Aeroklubu Košice je však táto suma nereálna a nakoniec bude určite vyššia.
Dostal sa k nám aj predbežný rozpočet leteckých dní KSK. Len za organizovanie leteckých dní dostane Slovenská letecká asociácia 120-tisíc eur. Prenájom leteckého múzea vyjde na 7 500 eur. Ďalšou položkou v rozpočte je vystúpenie poľských motorových rogál za 14 637 eur. Šou vrtuľníka MI-2 z Maďarska bude stáť 17 835 eur. Lietadlo Mustang z Čiech ukrojí z rozpočtu 19 844 eur a napokon vystúpenie vzdušných akrobatov zo Škandinávie dokonca 30 135 eur.
To máme spolu zatiaľ 210-tisíc eur. A to ide len o tretinu účinkujúcich. Nie sú tu zarátané ani poplatky za ubytovanie a stravovanie účinkujúcich či palivo pre lietadlá. Ďalšie peniaze zhltne aj vystúpenie dronov, detské atrakcie či odmeny pre usporiadateľov a brigádnikov.
Do doterajších výdavkov v sume 210-tisíc eur tiež nie sú zarátané napríklad zemné práce, ktoré vykonáva KSK na pozemkoch letiska v areáli Múzea letectva, pravdepodobne prostredníctvom svojej krajskej správy ciest. Pred dvoma týždňami tam pracoval bager UDS na podvozku Tatry 815.
V súvislosti s tým sme oslovili Slovenské technické múzeum (STM), pod ktoré patrí Múzeum letectva, či si práce objednalo. „Prípravné práce súvisiace s uvedeným podujatím realizuje s naším súhlasom Košický samosprávny kraj,“ potvrdil pre Pravdu PR manažér STM Juraj Toth.
Dopravný úrad posudzuje dronovú šou
Pokiaľ ide o vystúpenie dronov, Košický samosprávny kraj sľubuje nad areálom Múzea letectva rekordnú dronovú šou. V jednej formácii vzlietne až 300 dronov, najviac v histórii Slovenska.
„Drony s milimetrovou presnosťou vytvoria pohyblivé obrazce symbolizujúce Košický kraj – miesto inovácií, kreativity a ľudí s veľkým srdcom. Spojenie hudby, svetla a technológie ponúkne príbeh, ktorý návštevníkom vyrazí dych a ukáže, že drony už dávno nie sú len vojenskou technikou, ale aj médiom umenia, filmovania či záchrany,“ píše kraj na svojej stránke.
Podľa našich informácií má byť večerná dronová šou počas plnej prevádzky košického letiska. Preto sme oslovili Dopravný úrad s otázkou, či o tomto zámere vie. Úrad potvrdil, že v súčasnosti posudzuje doručenú žiadosť.Čítajte viac Lietanie medzi Bratislavou a Košicami bude realitou. Stačí prísť krátko pred odletom, Ráž prezradil cenu leteniek
„Súčasťou žiadosti je aj súhlas prevádzkovateľa letiska a potvrdenie o poskytovaní letových prevádzkových služieb, taktiež, že plánovaný program podujatia časovo zahŕňa aj vystúpenia po západe slnka,“ uvádza úrad v stanovisku. „Pri posudzovaní žiadosti sa zohľadňujú všetky riziká súvisiace s usporiadaním verejného leteckého podujatia a výsledkom je určenie podmienok a pravidiel pre bezpečnú prevádzku na letisku,“ uzavrel úrad.
Otázniky krajských poslancov
Na dianie okolo leteckých dní KSK reagujú aj niektorí krajskí poslanci. Jedným z nich je aj Jaroslav Polaček, ktorý poslal list adresovaný svojim kolegom – poslancom KSK – v súvislosti s jeho návrhmi na uznesenia na najbližšie rokovanie zastupiteľstva KSK.
Finančná komisia KSK schválila uznesenie, aby KSK pripravil nové zásady a príslušné dokumenty súvisiace s výdavkami KSK a ním zriadených organizácií, ktoré sú vyššie ako jeden milión eur. „Som presvedčený, že vzhľadom na všetky podozrenia, obvinenia a dokonca aj žaloby, ktoré sa týkajú pána predsedu KSK, vedenia KSK a predstaviteľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, máme ako poslanci citlivejšie reflektovať na skutočnosť a zároveň kontrolovať a chrániť verejné finančné zdroje KSK,“ argumentuje Polaček.
Dodal, že finančná komisia KSK schválila uznesenie, aby kraj pripravil komplexný materiál o podujatí Letecké dni Košického kraja a jeho predložení na zasadnutie zastupiteľstva KSK, nakoľko oproti minulým rokom ide o radikálne zvýšenie nákladov KSK na dané podujatie.Čítajte viac Aktivisti obvinili košického župana Trnku z machinácií a rozkrádania. Protestovali priamo na krajskom zastupiteľstve
KSK však podľa riaditeľky krajskej organizácie Košice Region Turizmus chcelo transformovať letecké dni z lokálneho podujatia na také, ktoré bude mať medzinárodný presah. Preto bol KSK partnerom leteckých dní od roku 2018.
Kraj však podľa jej slov nebol spokojný s kvalitou programu leteckých dní, ktoré organizoval Aeroklub Košice. Ten napokon podľa nej neprešiel odborným hodnotením a na program nebol dostatok finančných prostriedkov. To si však protirečí s rozpočtom 200-tisíc eur na Letecké dni Košického kraja. Kraj si napokon na organizovanie leteckých dní vyhliadol Slovenskú leteckú asociáciu (SLA).
Kraj jej v dvoch splátkach zaplatí celkovo 120-tisíc eur. Navyše kraj chce mať a aj má v rukách predaj vstupeniek, vďaka čomu získa informácie o ziskovosti a návštevnosti podujatia. Kraj očakáva 15– až 20-tisíc návštevníkov. Tým pádom, pri priemernej cene vstupného 15 eur, aj zisk 220-tisíc eur. Ďalších 20-tisíc eur očakáva od vystavovateľov.
Riaditeľ SLA Hubert Štoksa zdôraznil, že okrem iného oživia letecké dni pyrotechnická, dronová aj laserová šou. „Chceme priniesť niečo, čo tu ešte nebolo,“ povedal.
„Počúvame, že na nič nie sú peniaze. Aj pracovníkom v sociálnych službách sme odkázali, nech sú spokojní s tým, čo sme im dali, lebo na viac nemáme. A teraz si tu hovoríme o tom, že budeme dva dni robiť zbytočné letecké dni, ktoré vyprodukujú množstvo skleníkových plynov, poriadny hluk a nemajú absolútne žiadny zmysel, okrem toho, že urobíme ľuďom chlieb a hry,“ netajil sa svojím pohľadom krajský poslanec Štefan Kvak.
Dodal, že nevie, či je vôbec vyčíslený prínos leteckých dní pre hoteliérstvo v Košiciach, keďže predpokladá, že drvivá väčšina návštevníkov je z Košického kraja a prídu len na otočku. „Navyše žiadne lietadlo nikam nikoho neprepraví a ani neodvezie žiadny životne dôležitý orgán na transplantáciu. Takže je to naozaj len o chlebe a hrách pre obyvateľov,“ myslí si Kvak.
„Minulý rok nás to stálo 107-tisíc eur. Tento rok urobíme všetko pre to, aby to bolo neutrálne. Teda aby sme boli minimálne na nule. Dúfam, že nás to nebude nič stáť,“ odpovedal poslancovi predseda KSK Rastislav Trnka.
Vyúčtovanie kraja po akcii
Poslanec Miloš Ihnát sa pýtal, či pred leteckými dňami upravovali terén v areáli letiska mechanizmy Správy ciest KSK. Trnka na jeho otázku odpovedal kladne. No poslanci sa nedozvedeli, aké boli náklady na nasadenie strojov, navyše v areáli Letiska Košice, ktoré je súkromnou firmou. Rovnako je z právneho hľadiska samostatným subjektom aj letecké múzeum.
Podľa našich zdrojov boli lístky na letecké dni distribuované na stredných školách, ktoré patria pod KSK. Rovnako mali byť stovky lístkov rozdané aj zamestnancom krajských organizácií. Spomínané informácie podporuje aj fakt, že na inzertnom portáli bazos.sk sú desiatky ponúk od ľudí, ktorí predávajú lístky na letecké dni – väčšinou pod cenu. Navyše sa voľne podarilo predať len niekoľko stoviek lístkov. To zatiaľ nepodporuje zámer kraja byť pri organizovaní leteckých dní finančne na nule.Čítajte viac Veľké novinky na bratislavskom letisku: Usadí sa tu známy dopravca a prinesie viac ako desiatku nových liniek
Preto sme sa na KSK obrátili s otázkami o tom, koľko lístkov sa zatiaľ predalo, aké množstvo dostali zamestnanci organizácií KSK a stredné školy. Zaujímalo nás aj to, aká je predpokladaná výška tržieb za vstupné na Letecké dni KSK.
„Informácia o počte predaných lístkov, o príjmoch a nákladoch bude prezentovaná na najbližšom zasadnutí krajského zastupiteľstva 27. 10. 2025, tak ako to predseda KSK Rastislav Trnka predložil do uznesenia na ostatnom zastupiteľstve,“ informovala Pravdu hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
Len pre zaujímavosť, letecké dni v rovnakom termíne chystá aj Aeroklub Košice. Ibaže nie na košickom, ale na prešovskom letisku. Na rozdiel od leteckých dní kraja bude vstup zadarmo.