Nové obchodné centrum vytvorilo v chudobnom regióne sto pracovných miest. Jeho súčasťou je i Biedronka

„Otvorením obchodu Biedronka Revúca sa vytvorilo 17 nových pracovných miest. Nakupujúci majú k dispozícii štyri samoobslužné pokladnice, tri tradičné pokladnice, automat na výkup nápojových obalov, krájač chleba a skener na ceny,“ uviedla spoločnosť Jerónimo Martins Slovensko, ktorá u nás tento reťazec prevádzkuje.
Revúcka Biedronka zaberá celkovú plochu viac ako 1200 metrov štvorcových, pričom predajná plocha je z toho zhruba 780 metrov štvorcových. Ide o najväčšiu predajňu v rámci novej obchodnej zóny OC Point. Biedronka má zatiaľ na Slovensku len osem predajní, ale viac ako desať ďalších pripravuje. Vyplýva to okrem iného z pracovných ponúk na portáli Profesia.sk. Budú hlavne na západnom Slovensku, Revúca je nateraz najvýchodnejšie situovanou pobočkou.
Reťazec zatiaľ oficiálne neoznámil prípravu nejakej predajne na východnom Slovensku, tvrdí však, že do budúcnosti má ambíciu pokryť celú krajinu. Pripravované prevádzky v konkrétnych mestách však spoločnosť nekomentuje, vyjadruje sa k nim vždy až krátko pred dokončením.
Najväčšie OC Point v okolí
Nové obchodné centrum v Revúcej vzniklo na ploche 6302 metrov štvorcových. Z deviatich prevádzok bolo počas prvého dňa otvorených šesť. Zvyšné tri by mali byť otvorené v najbližších týždňoch.
„Čo sa týka nákladov, ešte stále nemáme uzavretý rozpočet. Pracujeme na tom, aby sa to ukončilo. Predsa len, ešte nedávno sme kolaudovali a už otvárame, takže ostatné náležitosti budú predmetom ďalších dní,“ vysvetlila pre Pravdu Mária Kiovská, projektová manažérka spoločnosti OPC Real Estate, ktorá projekt centra realizovala.
Okres Revúca patrí dlhodobo k regiónom, v ktorých je najvyššia nezamestnanosť. V rebríčku okresov s najvyšším podielom ľudí bez práce býva takmer vždy v prvej trojke. Podľa Kiovskej si však investor pred výstavbou obchodného centra potenciál tejto lokality dôkladne preveril.
„Tomu, aby sme sa rozhodli pre nejakú lokalitu, predchádza veľa štúdií a zisťovania od nájomcov. Predtým, ako sa rozhodneme niečo stavať, zisťujeme ich záujem. V tomto prípade prejavili jednoznačný záujem, že tu chcú otvoriť svoje prevádzky,“ vysvetlila Kiovská. Prínos pre mesto
Ako pre Pravdu uviedla viceprimátorka Revúcej Lucia Medvecová, obchodné centrum obyvateľom prinesie nové možnosti, príležitosti a hlavne pracovné miesta. „Sú tu obchody, ktoré navštevujú naši občania aj v iných mestách. Takže sa veľmi tešíme, že toto centrum bolo otvorené práve v našom meste,“ podotkla viceprimátorka.
Pozitívne vidí nové OC Point aj jej poslanecká kolegyňa Ľubomíra Benešová. „Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva som sledovala tento projekt od začiatku. Dnes vidím, že prináša reálne benefity – ekonomické, spoločenské a zlepšenie kvality života. Zároveň si uvedomujem aj otázky, ktoré sa s novým centrom spájajú – najmä pre menších podnikateľov. Verím však, že zdravá konkurencia môže byť prínosom a že ľudia si zvyknú nakupovať viac lokálne, čo pomôže udržať peniaze priamo v Revúcej,“ zdôraznila Benešová.
Celkovo by podľa jej slov malo v novom obchodnom centre vzniknúť okolo sto nových pracovných pozícií. Okrem Biedronky ich počet konkretizovala spoločnosť Action, ktorá v novom obchode v Revúcej zamestnala 15 ľudí.
Dve ďalšie centrá v príprave
V okrese Revúca je už niekoľko rokov v prevádzke OC Point v meste Tornaľa. Investor aktuálne stavia v širšom regióne trojicu ďalších. Prvé z nich je v Hnúšti v susednom Rimavskosobotskom okrese a bude mať šesť obchodných prevádzok.
Druhé sa nachádza v najmenšom slovenskom okresnom meste Poltár, tam by malo mať štyri obchody. „Obidve centrá plánujeme otvoriť do konca tohto roka, pravdepodobne v novembri,“ avizovala Kiovská.
V rámci juhu stredného Slovenska je vo výstavbe ešte OC Point Detva. To má mať tiež štyri prevádzky a jeho otvorenie je naplánované na marec 2026.