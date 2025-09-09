Najhorší úsek spojnice Gemera, Horehronia a Liptova stále čaká na opravu. Brzdil ju starý vodovod pod cestou

Je to zhruba dvojkilometrový úsek vedúci mestom Tisovec v Rimavskosobotskom okrese. Jeho opravu samospráva požaduje už viac ako päť rokov, ale až do vlaňajšieho roka tomu bránil zlý stav vodovodu, ktorý sa nachádza pod vozovkou.
Ešte v roku 2021 o probléme informovala na jednom zo zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vtedajšia primátorka Irena Milecová. Ako vtedy vysvetlila poslancom, Slovenská správa ciest (SSC) plánovala opravu cesty na jeseň spomínaného roka.
„Pri obhliadke úseku cez Tisovec bolo zistené, že sa tam, hlavne na Partizánskej ulici, nachádza množstvo rozkopávok po poruchách na vodovodnom potrubí a prípojkách jednotlivých odberateľov. Vodovod je v zlom technickom stave a ročne sa na hlavnej trase ulíc Daxnerova a Partizánska vyskytuje päť až desať porúch so zásahom do asfaltového krytu vozovky,“ citovala primátorka stanovisko SSC.
Rekonštrukcia sa posúvala
Mesto v roku 2022 dostalo od štátu prísľub, že cesta cez Tisovec sa bude rekonštruovať hneď po vybudovaní nového vodovodu pod komunikáciou. Ten mal nahradiť staré, asi 70-ročné potrubia. Vodárne však túto investičnú akciu napokon posunuli až na rok 2024. Z dôvodu dodržania technologických postupov bolo možné budovať novú vozovku až o ďalší rok, teda v aktuálnom roku 2025.
K tomu napokon nedošlo, hoci cestári cez leto opravili aspoň niektoré najhoršie časti komunikácie v Tisovci. Šlo však len o záplaty a zaplnenie výtlkov. Primátor Ján Vengrín ale na jednom z tohtoročných zasadnutí tisovského MsZ avizoval, že rekonštrukcia napokon bude, avšak uvedená investičná akcia je presunutá na rok 2026. Dôvodom bol okrem iného dlhší proces kolaudácie nového vodovodu.
V roku 2026 by však obnove cesty už nemalo nič brániť. „Je to naplánované na budúci rok v rámci veľkoplošných opráv,“ potvrdil Vengrín pre Pravdu. Zdôraznil, že samospráva za daný stav nemôže, keďže cestu musí zrekonštruovať štát.
Postupná obnova
Cesta I/72 sa začína na severnom okraji Rimavskej Soboty, pri novej turbookružnej križovatke. Následne smeruje cez Hnúšťu a Tisovec do Brezna. Medzi metropolou Horehronia a Podbrezovou vedie v peáži (spoločne) s komunikáciou I/66. Odtiaľ sa odpája smerom na Mýto pod Ďumbierom a cez horský priechod Čertovica pokračuje k Liptovskému Hrádku. Tam sa končí na križovatke s cestou I/18.
Jedna z veľkých rekonštrukcií spomínanej cesty bola zrealizovaná v rokoch 2013 až 2016 v sedle Zbojská medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Zhruba 4,2-kilometrový úsek bol vtedy kompletne zrekonštruovaný a aj rozšírený, čo si na niektorých miestach vyžiadalo masívne odťaženie skalných masívov nad komunikáciou. Zároveň došlo k určitým zmenám trasovania komunikácie, vďaka čomu bolo možné odstrániť niektoré prudké zákruty.
V roku 2021 bol zrekonštruovaný aj nadväzujúci úsek Tisovec – Zbojská, ktorý bol tiež v zlom technickom stave. Opačným smerom v tom istom roku opravili časť cesty medzi Tisovcom a Hačavou. Úsek vedúci cez mesto teda zostal v regióne jedinou nezrekonštruovanou časťou cesty I/72.
Uvedenú spojnicu Gemera, Horehronia a Malohontu využívajú nielen domáci, ale aj turisti smerujúci z Maďarska na sever Slovenska. Pomerne intenzívna je na nej i nákladná doprava.