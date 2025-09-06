V Bratislave lietali bláznivé stroje: inžinieri s fantáziou premenili Kuchajdu na letecký cirkus

Tridsať odvážnych tímov si postavilo vlastné lietajúce výmysly – od drakov a jazvečíkov až po bary s krídlami – a potom ich poslalo do neba. Teda, aspoň do niekoľkých metrov nad rampu, lebo tam už väčšinou čakala gravitácia s otvorenou náručou a Kuchajda s ešte otvorenejšou hladinou.
Cieľ? Zaletieť čo najďalej, zabaviť niekoľko tisíc divákov a možno aj porotu, ktorá hodnotila stroje podľa troch kritérií: kreativita, šou a vzdialenosť letu. Kreativita znamenala, že sa rátala nápaditosť dizajnu aj technických riešení. Šou obnášala tridsať sekúnd divadla na rampe – kostýmy, tančeky a občas aj trochu chaosu. No a vzdialenosť letu? Každý meter bol zlatý, lebo dlhé lety sú v týchto podmienkach zhruba tak vzácne ako lietajúci slon.
Pravidlá pritom neboli žiadna sranda. Každý stroj musel byť ručne poháňaný, vážiť do dvesto kíl aj s pilotom, merať najviac osem metrov do dĺžky a deväť do šírky. Kto dúfal, že si pomôže motorom, musel si nechať zájsť chuť – tu sa letí len na svalovú hmotu a odvahu. A ak sa k tomu pridalo ekologické spracovanie a bezpečná konštrukcia, technická kontrola kývla na štart.
Či už skončili vo vzduchu alebo rovno v Kuchajde, všetkých spájala jedna vec – odvaha postaviť sa gravitácii s úsmevom. Diváci tak videli pestrú zmes šialených projektov. Tím No Tooth, No Fear rozletel svojho Bezzubku z animáku Ako vycvičiť draka. Flying Bartenders predviedli elegantný Gentlemen’s SkyBar, pri ktorom by si človek radšej objednal gin s tonikom než padal do jazera. Vikingovia V3.0 sa po dvoch dekádach vrátili s lietajúcim Trójskym koňom, zatiaľ čo Šalát postavil uhorkovú ponorku, ktorá bola snáď viac fotená ako pápež.
A to nebolo všetko. Sweet Boys poslali do vzduchu jazvečíka s krídlami, Kočík XXL viezol 85-kilové batoľa, Thrashliner One ukázal, že aj odpad môže lietať, a CTRL+FLIGHT zas demonštroval, že korporátne prostredie má tiež svoje vzlety aj pády. Čerešničkou bol tím Fénix Mriya, ktorý si trúfol na futuristickú rekonštrukciu najväčšieho lietadla sveta.
Red Bull Letecký deň priniesol šou, ktorá spája detské sny, inžinierske pokusy aj nevyhnutný pád do vody.