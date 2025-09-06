Podvodník sa obohatil na úkor seniorky zo Senca. Historka o falošnom policajtovi zabrala, žena prišla o tisíce eur

„Telefonicky mal 70-ročnú ženu včera kontaktovať podvodník vydávajúci sa za policajta z Prešova s menom Tomáš Szabó, ktorý jej oznámil, že jej niekto zneužil údaje na splnomocnenie k výberu peňazí. Po krátkej komunikácii mala byť prepojená na neznámu ženu, ktorá sa mala vydávať za pracovníčku Národnej banky Slovenska Ing. Natáliu Vilim s číslom preukazu NBS-5409, a tá ju mala inštruovať, aby zo svojho účtu vybrala v hotovosti 20-tisíc eur,“ priblížila Šimková.
Ako dodala, žena vďaka pravidlám banky dokázala vybrať len polovicu sumy. Seniorka odovzdala hotovosť neznámemu mužovi. Stihla si ho odfotografovať.
Polícia naďalej upozorňuje verejnosť, že podvodníci opakujú túto a jej podobné legendy. Zneužívajú tak meno polície i Národnej banky Slovenska. Medzi spôsobmi vykonávania podvodu sa podľa Šimkovej objavila i „informácia o doručení kreditnej karty“, pri ktorej prijímateľ vraj nezadal v banke v Komárne adresu doručenia.Čítajte viac Sedem miliónov eur vyhodili von oknom. Podvodníci skúšajú na Slovákov nové triky, takmer naletela aj Daniela
„Iná legenda mala znenie, že volal policajt kriminálnej polície z Prešova, že budú predvolaní na výsluch, a že zašle aj vyšetrovateľský preukaz ako dôkaz, len aby dotyčný/á neskladali mobil. Malo ísť opäť o vybavenie pôžičky v hodnote 10-tisíc eur na ich meno v banke,“ dodala Šimková.
Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu muža. Okrem toho tam poskytla zoznam mien a podrobný opis legiend, ktoré podvodníci využívajú.
„Aby sa váš rodinný príslušník nestal obeťou podvodu, urobte všetko pre to, aby bol dostatočne informovaný a vedel v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahol tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhol osobnej peňažnej ujme. Vaša pomoc je veľmi dôležitá,“ uzavrela hovorkyňa.Čítajte viac 78-ročná žena prišla o 30-tisíc eur, naletela podvodníkom. Polícia pátra po tomto mužovi. Poznáte ho?