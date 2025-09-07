Pravda Správy Regióny Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci

Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci

Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci, ku ktorému malo prísť v sobotu (6. 9.) podvečer. Uviedla to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

07.09.2025 11:05
Policajná páska Foto:
Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk. „Prípad vyšetrujú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ skonštatovala Šimková. Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.

