Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk. „Prípad vyšetrujú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ skonštatovala Šimková. Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.
Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci
Foto: FB (Polícia SR - Bratislavský kraj)