FOTO: Desivá zrážka na východe Slovenska: kamión sa zrazil s autobusom, na mieste je mnoho záchranárov

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadi a usmerňuje polícia. Vodičom odporúča použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodvou – Budulov – Peder – Žarnov – Turňa nad Bodvou.
Hlásia viacero zranených
Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.
Hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ pre TASR uviedol, že nemocnica v Rožňave očakáva príjem okolo desiatich pacientov z tejto nehody. „Konkrétnejšie informácie poskytneme v priebehu dňa,“ dodal.
Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali vodiča autobusu, ktorý po náraze zostal zakliesnený vo vozidle. Utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. „Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V kritickom stave, s takzvanou polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach,“ informuje Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Správu budeme aktualizovať…