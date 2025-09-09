Pravda Správy Regióny Takto vyzerá dnes zámok, ktorý prežil aj hrôzy 2. svetovej vojny. Manželom zo Slovenska sa podarilo niečo obdivuhodné

Bývalý lovecký kaštieľ Kunerad stojí vo Svitačovej doline, v katastrálnom území obce Kunerad. Počas SNP v roku 1944 sídlil v Kuneradskom kaštieli 2. partizánsky štáb M. R. Štefánika, no 25. septembra bol vypálený. Po vojne ho skonfiškovali Štátne lesy a v rokoch 1945 – 1948 prešiel rozsiahlu rekonštrukciou podľa projektu Ferdinanda Čapku. Následne slúžil ako liečebňa respiračných chorôb a od roku 1959 sa stal súčasťou kúpeľov Rajecké Teplice. V roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

09.09.2025 05:00
Zámok Kunerad
Pri oprave strechy v roku 2010 kaštieľ zachvátil požiar a v roku 2018 vyhorel opäť, čo viedlo k jeho ďalšiemu chátraniu. Manželia Škottovci sa stali majiteľmi Kuneradského zámku v auguste 2019 po jeho druhom požiari. S veľkou odhodlanosťou investujú čas aj prostriedky do jeho postupnej obnovy, ktorú verejnosť vníma ako symbol záchrany významnej pamiatky. Rozhodli sa vrátiť mu pôvodnú krásu a obnoviť ho ako romantické miesto pre spoločenské a rekreačné účely.

