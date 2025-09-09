Pri oprave strechy v roku 2010 kaštieľ zachvátil požiar a v roku 2018 vyhorel opäť, čo viedlo k jeho ďalšiemu chátraniu. Manželia Škottovci sa stali majiteľmi Kuneradského zámku v auguste 2019 po jeho druhom požiari. S veľkou odhodlanosťou investujú čas aj prostriedky do jeho postupnej obnovy, ktorú verejnosť vníma ako symbol záchrany významnej pamiatky. Rozhodli sa vrátiť mu pôvodnú krásu a obnoviť ho ako romantické miesto pre spoločenské a rekreačné účely.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. Baníkov držala nad vodou
Takto vyzerá dnes zámok, ktorý prežil aj hrôzy 2. svetovej vojny. Manželom zo Slovenska sa podarilo niečo obdivuhodné
Bývalý lovecký kaštieľ Kunerad stojí vo Svitačovej doline, v katastrálnom území obce Kunerad. Počas SNP v roku 1944 sídlil v Kuneradskom kaštieli 2. partizánsky štáb M. R. Štefánika, no 25. septembra bol vypálený. Po vojne ho skonfiškovali Štátne lesy a v rokoch 1945 – 1948 prešiel rozsiahlu rekonštrukciou podľa projektu Ferdinanda Čapku. Následne slúžil ako liečebňa respiračných chorôb a od roku 1959 sa stal súčasťou kúpeľov Rajecké Teplice. V roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.