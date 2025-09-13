Vzácna pamiatka mení tvár, má sa stať pýchou mesta. Obklopia ju ružami a v noci rozsvietia

Renesančno-barokový kaštieľ z prvej polovice sedemnásteho storočia je známy aj tým, že za svoj domov si ho vybral biskup Štefan Moyzes. Na rozdiel od svojich predchodcov v ňom žil celoročne – nepoužíval ho len ako letné sídlo.
Aktuálne táto žiarska dominanta, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, dostáva dôstojný vzhľad. Na jej komplexnú opravu získalo mesto, ktoré ho vlastní, dotáciu z Plánu obnovy vo výške 2,5 milióna eur. Okrem skrášlenia pamiatky je projekt zameraný aj na energetickú úsporu objektu, ktorá sa po dokončení zníži o päťdesiat percent.
Tešia sa aj bývalí študenti
Vedenie mesta pri vlaňajšom štarte prác avizovalo, že obnovia fasády, vymenia okná, dverové výplne, všetky svietidlá, žľaby, bleskozvody a zasklia otvory nádvoria. Ošetria tiež murivo a základy proti prenikaniu vlhkosti. Na vežičky kaštieľa sa vrátia aj pozlátené symboly drakov, ktoré ich v minulosti zdobili dlhé roky. Celé je to pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Banskej Bystrici, pričom dielo má byť hotové do konca tohto roka.
„Práce na renovácii našej najvýznamnejšej pamiatky pokračujú podľa plánu, sú v plnom prúde. Novinkou bude obnovený priestor pred touto dominantou,“ oznámila samospráva, pričom ukázala aj vizualizácie takzvaného predpolia, teda priestoru pred kaštieľom. Zdroje na to budú čerpať zo svojho rozpočtu.
Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková uviedla, že popri realizácii projektu z Plánu obnovy sa venujú aj úpravám, ktoré nie sú jeho súčasťou. „Konkrétne reštaurovaniu vstupného portálu a slnečných hodín, ktoré tvoria súčasť fasády. V najbližších mesiacoch sa do týchto historických prvkov pustí odborne spôsobilý reštaurátor,“ ozrejmila. Vzápätí potvrdila, že na vlastné náklady sa rozhodli zrenovovať aj lokalitu pred kaštieľom – predzáhradu, ktorá tiež nebola súčasťou projektu obnovy.Čítajte aj Trojmiliónová operácia vo vzduchu: Viac ako stovku stožiarov a stĺpov pomáha na strednom Slovensku inštalovať vrtuľník
Teraz je na ploche pred vstupom do kaštieľa len starý asfalt a rozpadnutý kamenný múrik. Po odstránení asfaltu pribudne kamenná dlažba a zatrávnenie. Zároveň, po celej dĺžke, spevnia existujúci múrik. „Zatrávniť by sa mali tiež ostatné plochy a terén sa upraví tak, aby sa tam mohla vykonať výsadba nízkej zelene a ruží,“ priblížila Šovčíková.
Architektonická štúdia je už pripravená, teraz je na rade projektová dokumentácia – podľa požiadaviek investora a KPÚ. Presnú sumu na to vyčíslia až po dokončení projektovej dokumentácie.
Kaštieľ síce ešte nie je dokončený, no už teraz sa na jeho nový vzhľad tešia viacerí miestni. „Bude to veľmi pekné, pýcha mesta. S tou predzáhradkou to bude super. Krásny vstup do Žiaru,“ komentujú pri pohľade na pamiatku, ktorej jednotlivé časti sú ešte stále zakryté lešením. S radosťou hľadia na opeknievajúci kaštieľ aj bývalí študenti, ktorí tam kedysi „drali“ školské lavice.
„Denne som chodievala po chodbách tej historickej budovy ako žiačka obchodnej akadémie. Bola som hrdá na to, že študujem práve tam a mám tú česť učiť sa v tých starobylých priestoroch,“ konštatovala s nostalgiou v hlase štyridsiatnička Alena. S podobnými pocitmi však poznáme viacerých.
Nasvietený od súmraku
Šovčiková pokračovala, že práce pokračujú v súlade s predpokladaným harmonogramom. „Po dokončení interiérových prác sme sa presunuli k obnovám exteriéru. Všetky etapy prebiehajú bez akýchkoľvek oneskorení či zdržaní,“ zdôraznila.
Momentálne sa sústreďujú na obnovu fasád. Keďže pôvodné materiály a štruktúra musia byť zachované, pristupujú k tomu s veľkou odbornosťou a starostlivosťou. Odstraňujú pritom znečistenia a poškodenia nahromadené počas dlhých rokov. Používajú veľmi šetrné metódy – v súlade s požiadavkami na ochranu historických pamiatok.
Dôležitým krokom je v celkovej rekonštrukcii aj výmena okien – nové, drevené, presne kopírujú pôvodný vzhľad, čím sa zachováva historický charakter objektu. Zabezpečená je tak aj lepšia tepelnoizolačná schopnosť. „Práce pokračujú tiež v arkádovej chodbe. Tento priestor sa zasklil, čo prinieslo niekoľko výhod. Chodba je lepšie chránená pred poveternostnými vplyvmi, čím sa predĺži jej životnosť. Prispieva to aj k estetickému vzhľadu celého objektu,“ podotkla hovorkyňa. Zároveň upozornila, že biskupský kaštieľ je počas trvania rekonštrukcie pre verejnosť uzavretý.Čítajte aj Slovensko prehráva boj o svoje talenty, štedré štipendiá nezabrali. Najlepší študenti odchádzajú do zahraničia
„Preto žiadame okoloidúcich, aby dôsledne dodržiavali bezpečný odstup od lešenia. Je potrebné rešpektovať stále existujúce oplotenie terasy v parku, aj dočasne inštalované oplotenie pri hlavnej cestnej komunikácii,“ podčiarkla s tým, že otvorená hlavná brána a menší vstup z terasy slúžia len pre stavebné práce, nie pre verejnosť.
Okrem predzáhrady mesto plánuje aj ďalšiu novinku – inštaláciu svetelných bodov, ktoré osadia v úrovni múrikov. Nasvietená by mala byť čelná fasáda kaštieľa. „Osvetlenie bude nastavené na prevádzku od súmraku do svitania v automatickom režime. Spustiť by sa to malo zároveň s ukončením rekonštrukcie,“ vysvetlila Šovčiková.
Samospráva verí, že vynovený priestor pred kaštieľom dokonale dotvorí celkový dobový obraz pamiatky a zaujme už na prvý pohľad. Slávnostne chcú hotové dielo otvoriť začiatkom nasledujúceho roka. Plánujú ho využivať aj na podujatia v rámci budúcoročného 780. výročia vzniku mesta.