Zrážka auta s autobusom pri Hlohovci má troch zranených, muža ratoval vrtuľník

Polícia vyšetruje zrážku osobného auta a autobusu, ktorá sa stala v pondelok v okrese Hlohovec na ceste druhej triedy v smere od obce Bojničky na mesto Hlohovec.

08.09.2025 18:24
Dopravná nehoda od obce Bojničky na mesto Hlohovec v pondelok 8. septembra 2025.
Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili dve osoby v autobuse, vodič osobného auta bol letecky transportovaný do nemocnice s vážnymi zraneniami. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, prebieha zadokumentovanie miesta nehody. Na základe doteraz zistených skutočností vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autobusom. „Vodič autobusu vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu aj vodič auta, budú zisťovať odberom krvi,“ priblížila polícia.

Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. „Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnili.

