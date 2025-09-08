V Bratislave našli nevybuchnutú americkú bombu, Mlynské nivy čaká veľká evakuácia

Podľa Jojky ide o 500 librovú leteckú bombu, ktorá váži 226 kg a je dlhá 1 meter a 60 centimetrov, typ bomby ANM64.
Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá miesto zaistila. Rovnako sa na miesto dostavil aj pyrotechnik pohotovostného policajného útvaru, ako aj pyrotechnici kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave, ktorí určili, že ide o leteckú 500 librovú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny,“ uviedli policajti.
Pyrotechnik bombu aktuálne zaisťuje za účelom jej ďalšieho zneškodnenia.
„Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch. Nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo,“ povedal pyrotechnik Ján Ferér.
Hrozba nevybuchnutej bomby paralyzovala okolie Mlynských nív aj v júli 2021. Polícia vtedy uzavrela Landererovu ulicu, Mlynské nivy (od križovatky Karadičova – Košická), Čulenovu ulicu, (úsek: Landererova ulica – Dostojevského rad), Chalupkovu ulicu, Bottovu ulicu a Košickú ulicu (úsek: Mlynské nivy – Landererova).
Letecká bomba bola vtedy nájdená v areáli staveniska na Chalupkovej ulici. Evakuovať museli aj autobusovú stanicu.