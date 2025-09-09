Pravda Správy Regióny Úsek cesty I/9 za Prievidzou zostal pre nehodu neprejazdný

Úsek cesty I/9 v smere od Prievidze na Handlovú na Banskej ceste zostal v utorok ráno pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

09.09.2025 07:51
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne uviedlo, že na mieste zasahuje sedem hasičov s dvoma kusmi techniky.

Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.

