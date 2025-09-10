Množstvo vysokohorských turistických chodníkov ponúka nezabudnuteľné výhľady a zážitky pre každého. Celé pohorie je domovom pre vzácne druhy zvierat, ako je kamzík vrchovský tatranský alebo svišť, ktoré v nich môžete stretnúť. Niet divu, že patria medzi najnavštevovanejšie miesta na Slovensku a sú pýchou našej krajiny.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Takto vyzerá dnes zámok, ktorý prežil aj hrôzy 2. svetovej vojny. Manželom zo Slovenska sa podarilo niečo obdivuhodné
Takto vyzerajú slovenské veľhory v plnej kráse. Tieto zábery z Vysokých Tatier nikdy neomrzia
Vysoké Tatry sú najmenšie veľhory na svete, ktoré lákajú návštevníkov svojou dramatickou krásou. Vypínajú sa tu štíty s nadmorskou výškou nad 2 500 metrov, ako je napríklad Gerlachovský štít, ktorý je najvyšší v celom pohorí. Nájdete tu aj desiatky ľadovcových plies, z ktorých je najväčšie Hincovo pleso a najnavštevovanejšie Štrbské pleso. Vo Vysokých Tatrách sa nachádza 29 vrcholov s výškou nad 2500 metrov, z toho 27 je v slovenskej časti a 2 v poľskej časti.