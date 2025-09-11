Medvede v zlatom meste: Špacírujú sa po obľúbenom chodníku Kremničanov, videli ich aj na Zámockom námestí

Na výskyt medveďa a mláďat v katastri Kremnice upozornila na svojej stránke samospráva s tým, že to hlásili obyvatelia z viacerých lokalít. Konkrétne ide o Grobňový chodník (Partizánska dolina), Zámocké námestie smerom do časti Gróbňa a bývalý areál kempingu v smere na ROH (rekreačné zariadenie). Zároveň radnica priložila link na webovú stránku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), kde ľudia nájdu všetky dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého.
Na tento oznam reagovalo viacero Kremničanov, ktorí prízvukujú, že sa necítia bezpečne. Chlpáč im vraj chodieva na slivky a zanecháva za sebou hotovú katastrofu. „Polámal mi päť stromov, pozemok mám celý osr.tý,“ sťažuje sa Juraj. Pani Božena sa pridala s tým, že polámané konáre si v okolí všimla aj ona. Do záhrady už chodieva so strachom. A nie je sama. Niekoľko ďalších ľudí nám povedalo, že tento rok je to vypuklý problém, lebo v porovnaní s minulými tam patálie s medveďmi nemali.
Po zotmení von radšej nechodia
Na Zámockom námestí, odkiaľ je to len kúsok do spomínanej časti Gróbňa sme sa dali do reči s dvomi ženami, ktoré reagovali podobne. „Denne popri mojom dome prechádza množstvo ľudí, ktorí tu majú záhrady. Viacerí mi znepokojene hovoria, že na svojich pozemkoch nachádzajú veľké medvedie exkrementy a zničené stromy. Niektoré sú dolámané, iné zase poškriabané pazúrmi,“ priblížila pani Darina, ktorá tam býva. Šelmy podľa nej prichádzajú najmä večer, v noci a v skorých ranných hodinách, keď je ešte tma.
„Minule bol aj tuto videný, priamo na námestí,“ ukázala rukou na centrálnu zónu lokality. „Inak po nich zostávajú len stopy – tie výkaly a podobne,“ pokračovala. „Minule mi jedna suseda o pol ôsmej večer vravela, že sa ponáhľa domov, lebo o pár minút začne byť šero a bojí sa, aby jej do cesty nevošiel nejaký chlpáč. Rovnaké pocity tu máme viacerí,“ podotkla Kremničanka. „Ku mne do záhrady chodieva, našťastie, iba jeleň, ale medvede sú určite reálnym problémom,“ zdôraznila.
„Viem, že sa tým zaoberá aj Zásahový tím pre medveďa hnedého. Umiestnili tu niekde fotopascu, ktorá však podľa nich žiadneho maca nezaznamenala – len diviaky a jelenice. No podľa mňa tam neprišiel len náhodou, asi sa nechcel fotiť,“ poznamenala v trochu žartovnom tóne pani Darina. „Ja však verím, že minimálne štyri kusy tu pobehujú,“ mieni. Ona sama vraj už na dlhšie prechádzky v okolí nechodieva, lebo má strach.
„Nedávno som išla do mesta na koncert, ktorý skončil až o deviatej večer. Veru mi nebolo všetko jedno, keď som sa vracala domov. K svojim dverám som išla polo behom, tak som sa bála," uzavrela.
Do našej debaty sa zapojila aj ďalšia dáma. „Keď som tu mala vnúčatká, musela som s nimi pochodiť celú záhradu a ukázať im, aký máme bezpečne vysoký plot. Počuli totiž o tom medveďovi a ani von mi nechceli ísť,“ povedala pani Ľubica. Chvíľu predtým však popri nás prechádzala turistka, ktorá sa vracala z hôr a tvrdila, že ona nikdy na medveďa počas svojich potuliek v okolí nenatrafila – nezaznamenala ani žiadne stopy po ňom. Nejde teda len o zbytočné vyvolávanie paniky? Pani Ľubica to razantne popiera.
„Ale kdeže. Aj kamarátka sa mi sťažovala, že Grobňovým chodníkom už nepôjde, lebo keď sa nedávno tadiaľ vracala do mesta, počula strašné medvedie ručanie. Pomaličky sa vzdialila a potom behom ušla čo najďalej,“ opísala zážitok svojej priateľky.
Konzultujú to s odborníkmi
Jedna z miestnych žien poukázala na mapu vnadísk (na diviaky) zverejnenú Národným lesníckym centrom, na ktorej je jednou z aktívnych lokalít aj Gróbňa. „Je sa čo čudovať vôbec?“ pýta sa. Ľudia, pri ktorých sme sa v dotknutej zóne zastavili, ale len krútili hlavami. O vnadisku nič nepočula ani pani Darina. „Nikto to predo mnou nespomenul,“ tvrdí pani Darina.
„Ja som to tiež nepostrehol. Zato čerstvé medvedie výkaly tu vídam neraz,“ zhodnotil záhradkár Jozef. „Jeden môj známy napríklad neďaleko chová včely – no a medvede mu poprevracali úle. Aj drôt na elektrickom oplotku mu roztrhli. Raz jedného načapal priamo pri čine – tak na neho zrúkol, že sa zvrtol a odišiel,“ dodal.
Ján, ktorý tiež býva na Zámockom námestí, šelmu v uliciach na vlastné oči nevidel. „Minule boli neďaleko poprevracané smetné kontajnery, ale suseda vravela, že to spôsobili opití chlapi, nie medvede,“ konštatoval. Napriek tomu si nemyslí, že problém s medveďmi neexistuje. „Je to s nimi teraz asi tak, ako všade,“ podotkol. V okolí Kremnice už niekoľkokrát natrafil na viaceré stopy. „Minule som išiel na hríby na Kremnických Baniach a videl som otlačenú labu. Inde som zase videl výkaly, z ktorých sa ešte parilo,“ povedal s úsmevom.
Kvetoslava Fajčíková, koordinátorka propagácie mesta Kremnica potvrdila, že obyvatelia nahlásili viacero takýchto prípadov mestskej polícii. „Predovšetkým v lokalite Gróbňa, kde sa v blízkosti nachádza záhradkárska osada a tiež tadiaľ prechádza rušný turistický chodník lesnou cestou smerom k zotavovni Toliar. Nešlo o priame strety ľudí s medveďom, takže nedošlo ani k zraneniu osôb," uviedla.
Napriek tomu mesto podľa nej venuje problému intenzívnu pozornosť a prípady konzultuje s odborníkmi z Mestských lesov Kremnica, aj so Zásahovým tímom ŠOP SR. Situáciu nahlásili tiež Okresnému úradu – odboru krízového riadenia.
Ako v prípade postupuje Zásahový tím a či sa v dotknutej lokalite naozaj nachádza vnadisko, sme sa pýtali komunikačného odboru ŠOP SR. Potvrdil nám, že Zásahový tím bol v tejto veci kontaktovaný primátorom aj prednostkou mestského úradu. „Okrem toho sme do dnešného dňa prijali celkovo devätnásť hlásení od občanov Kremnice. V problémovej lokalite boli osadené dve fotopasce a dva akustické plašiče. Situáciu v teréne aktívne monitorujeme. V prípade potreby budú prijaté ďalšie opatrenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť obyvateľov,“ vysvetlil komunikačný odbor.
Presný počet medveďov v katastri Kremnice podľa neho nie je známy, no v časti Gróbňa trikrát zaznamenali na fotopascách jedného jedinca – dospelého samca s odhadovanou hmotnosťou nad dvesto kilogramov. O výskyte aktívneho vnadiska v dotknutej lokalite Zásahový tím informácie nemá. „Medvede sú do tejto oblasti priťahované najmä plodmi ovocných stromov, ktoré sa v záhradách prirodzene nachádzajú,“ uzavrel.