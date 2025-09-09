Pravda Správy Regióny Kamionista na D2 narazil do betónového pilónu, vyviazol s ľahkými zraneniami

Dopravní policajti aktuálne dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Na približne 28. kilometri tam havaroval kamión.

09.09.2025 20:09
nehoda Foto:
Nehoda kamióna na 27,7. km diaľnice D2 v smere do Českej republiky v utorok 9. septembra 2025.
Video

„Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu nákladného vozidla, následkom čoho došlo k jeho nárazu do zvodidiel a do mostného piliera,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. „Pri nehode utrpel vodič kamióna ľahké zranenia. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.

Vyzvali zároveň vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom, premávku v ňom presmerovali do ľavého jazdného pruhu.

