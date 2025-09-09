Kamionista na D2 narazil do betónového pilónu, vyviazol s ľahkými zraneniami

„Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu nákladného vozidla, následkom čoho došlo k jeho nárazu do zvodidiel a do mostného piliera,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. „Pri nehode utrpel vodič kamióna ľahké zranenia. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.
Vyzvali zároveň vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom, premávku v ňom presmerovali do ľavého jazdného pruhu.Čítajte viac VIDEO, FOTO: Desivú zrážku autobusu s nákladiakom na východe spôsobil pravdepodobne defekt. Jedna osoba neprežila. Zranených je vyše 30 ľudí