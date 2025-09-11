Patrí medzi najnavštevovanejšie horské jazerá vo Vysokých Tatrách. Pri jeho brehu stojí horský hotel, ktorý je obľúbeným cieľom turistov počas celého roka. Pleso je zároveň východiskovým bodom pre výstupy na Rysy či prechody k ďalším plesám.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Takto vyzerajú slovenské veľhory v plnej kráse. Tieto zábery z Vysokých Tatier nikdy neomrzia
Patrí k najväčším ozdobám Slovenska. Takto vyzerá klenot ukrytý v objatí tatranských štítov
Popradské pleso je jedno z najkrajších tatranských jazier, ukryté medzi mohutnými štítmi Vysokých Tatier. Jeho priezračne čistá hladina odráža okolité hory ako v zrkadle a každé ročné obdobie mu dodáva inú atmosféru. Obľúbené je nielen medzi turistami, ale aj fotografmi a milovníkmi prírody, ktorí tu nachádzajú pokoj i inšpiráciu. Neďaleko sa nachádza aj symbolický cintorín obetí Tatier, ktorý umocňuje duchovnú silu miesta. Výlet k Popradskému plesu je zážitkom, ktorý zostáva v srdci ešte dlho po návrate.