Nový „kruháč“ prinesie na frekventovanom úseku vyššiu bezpečnosť. Väčšinu zaplatil súkromník

„Kruháč“, ktorý vyrástol pri Sliači, nahradil nevyhovujúce napojenie so zvýšenou nehodovosťou. Okrem vyššej bezpečnosti prináša aj plynulosť dopravy vo frekventovanom úseku. Novinka na križovatke ciest I/69 a III/2460 mohla vzniknúť vďaka spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja so spoločnosťou KLM Sliač, ktorá v tejto lokalite buduje novú štvrť.
Pôvodná rázštepová križovatka s troma ramenami sa premenila na modernú okružnú so štyrmi ramenami. Tento úsek spájajúci Sliač, Kováčovú a zvolenskú časť Rákoš bol častým bodom kolízií, kde hrozili najmä čelné zrážky či nehody v pravom uhle. Toto riziko sa však novinkou znižuje. Zároveň minimalizuje zápchy a zvyšuje priepustnosť križovatky.
Župa ušetrila státisíce
„Tento projekt je ukážkou dobrej spolupráce verejného a súkromného sektora. Nová križovatka rieši dlhodobý dopravný problém a je prvým krokom k vybudovaniu obchvatu Sliača. Ten má v budúcnosti odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy a prispieť k vyššej kvalite života obyvateľov," povedal predseda BBSK Ondrej Lunter. Teší ho, že spoluprácou so sliačskou firmou ušetrili stovky tisíc eur.
Celková cena diela predstavuje 1,2 milióna eur s DPH. Župa financovala preložku vysokotlakového plynovodu vo výške 328 585 eur. Súkromná spoločnosť zabezpečila vybudovanie ostatných stavebných objektov v hodnote 900-tisíc eur. Zhotoviteľom bola, na základe verejného obstarávania, firma Colas Slovakia.
„Keď sme sa rozhodli kúpiť tento pozemok, bol určený na logistiku,“ hovorí majiteľ spoločnosti KLM Sliač Rastislav Čačko. „Na to, aby sa vôbec takáto investícia udiala a kruhový objazd mohol stáť, bolo potrebné zmeniť územný plán. Musím sa poďakovať mestu, pani primátorke a poslancom, že sa im to v pomerne krátkom čase podarilo tak, aby sme tu mohli vystavať domy,“ poznamenal.
Čačko pokračoval, že aktuálne začínajú v tejto lokalite stavať supermarket a ďalšie bytovky, pričom na to vybudovali potrebnú infraštruktúru. Vzápätí vyzdvihol fakt, že s prípravou a výkupom pozemkov pod okružnou križovatkou značne pomohla župa, ktorá zároveň zaplatila prekládku plynovodu. „Príkladom môžeme byť aj pre iné mestá, že spolupráca súkromného a verejného sektora má význam,“ zdôraznil. Dodal, že náročné boli najmä výkupy.
Pribudne aj tretia?
Podpredseda kraja pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak uviedol, že táto dopravná novinka je v podstate dvojičkou s kruhovou križovatkou na zvolenskom Rákoši, ktorú sprevádzkovali pred niekoľkými mesiacmi. „Obidve spája veľmi blízky termín odovzdania – rozdiel medzi nimi nie je ani rok,“ pripomenul s tým, že v oboch prípadoch sa museli „popasovať“ s veľmi náročnou majetkovoprávnou a projektovou prípravou.
„To vysporiadanie trvalo štyri roky, samotná realizácia len niekoľko mesiacov,“ ozrejmil. Upozornil, že s investíciami vo zvolenskom okrese nekončia. „Pokračovať budeme v ďalších v rámci ciest pre automobily, ale aj cyklistov. Jedna taká sa nachádza len niekoľko stoviek metrov odtiaľto – spája Zvolen so Sliačom, Vlkanovou a Iliašom (mestská časť Banskej Bystrice, pozn. red.),“ objasnil.
„Tam sme už, čo sa týka príprav a vysporiadania majetkovoprávneho vysporiadania, veľmi ďaleko. V krátkom čase dôjde k realizácii prvých úsekov a potom aj ďalších," uzavrel Beljak.
Sliačska primátorka Ľubica Balgová netají radosť z toho, že po oficiálnom otvorení „kruháča“ sa výstavba Slnečníc, ako vznikajúcu štvrť nazvali, môže rozbehnúť naplno. Táto zóna, v ktorej je naplánovaných 220 bytov, poskytne nový domov pre viac ako tisíc obyvateľov. „Verím, že prvá kolaudácia bude už tento rok,“ podotkla primátorka.
„Dúfam, že k dvom najnovším okružným križovatkám tu pribudne aj ich trojička pred naším mestským úradom. Takéto budovanie je naozaj dôležité pre bezpečnosť v doprave a spokojnosť ľudí,“ doplnila.
V Sliači sa už začiatkom septembra uskutočnil inžiniersky prieskum intenzity a skladby dopravného prúdu za účelom riešenia frekventovanej križovatky pod mestským úradom. Tá je naozaj, vzhľadom na hustotu áut v tejto časti, problémová. Samospráva verí, že výsledky umožnia vznik spomínanej „trojičky“, ktorá je podľa tamojších obyvateľov „dôležitá ako soľ“.