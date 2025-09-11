Na vyťaženom moste obmedzili dopravu, vytvárajú sa zápchy. Príčinou je už raz opravovaný úsek

Problémom je poškodený mostný uzáver. Kvôli nemu pracovníci Slovenskej správy ciest (SSC) rozmiestnili prenosné dopravné značenie, ktoré usmerňuje dopravu z dvoch len do jedného pruhu. Za posledné týždne je to už druhý raz.
Vďaka spomínanému mostnému uzáveru už raz bola doprava obmedzená 24. mája 2025. Dôvodom boli sťažnosti vodičov aj obyvateľov okolitých domov na hlučnosť uzáveru. Presnejšie, vždy keď cez neho prešlo auto, tak to „zadunelo", najmä ak cez most prešiel kamión.
Trvalo to zhruba týždeň kým SSC našla firmu, ktorá opravila uzáveru. Evidentne to nepomohlo, lebo začiatkom augusta sa situácia zopakovala, no práce na oprave uzáveru sa ešte ani nerozbehli. Vodiči sú oprávnene nervózni, lebo ranné kolóny na úseku, ktorý je počas špičky inak relatívne plynulo prejazdný, dosahujú každý deň stovky metrov.
„Slovenská správa ciest dočasným zvislým dopravným značením na nevyhnutnú dobu vyznačila prekážku na mostnom objekte – združený most v križovatke v meste Košice – kvôli pretrvávajúcemu a zväčšujúcemu sa poškodeniu mechanického mostného záveru. Tieto opatrenia boli nevyhnutné pre bezpečnosť cestnej premávky,“ informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Pripustila, že prvá oprava vykonaná na moste nebola postačujúca. „Slovenská správa ciest v máji aj v reakcii na sťažnosti obyvateľov blízkych usadlostí vykonala opravu tohto mostného záveru. Avšak, ako sa ukázalo, tento „konzervatívny prístup“ nestačí a záver bude vymenený v spolupráci so zhotoviteľom, ktorý vzíde z verejného obstarávania v najbližších týždňoch,“ dodala Lukáčová. Presný dátum začiatku, ani dĺžka prác zatiaľ nie sú známe.
Vodičom tak neostáva nič iné, len vydržať. Mnoho košických šoférov vkladá nádeje do otvorenia nového úseku rýchlostnej cesty R2 z Košických Olšian do Šace, ktorá by mala odbremeniť košické križovatky hlavne od kamiónov a tranzitnej dopravy.