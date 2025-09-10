Pravda Správy Regióny Hasiči zasahujú pri požiari v Dobšinej, plamene zachvátili viacero objektov

Hasiči zasahujú pri požiari v Dobšinej, plamene zachvátili viacero objektov

Hasiči zasahujú pri požiari na Jarkovej ulici v Dobšinej v okrese Rožňava. Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, podľa prvotných informácií bola požiarom zasiahnutá strecha jedného domu, pričom sa oheň rozšíril aj na vedľajšie stavby. Požiar sa už podarilo lokalizovať.

10.09.2025 21:01
„Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky, ktorým vypomáhajú dobrovoľní hasiči z Rejdovej. Požiar sa už nešíri. K udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ uviedol s tým, že doposiaľ neevidujú zranené či usmrtené osoby.

