Perfektný výkon zvolenskej „základky“: Produkcia plastu a papiera im klesla na minimum. Prezradili recept, ako na to

Medzinárodný certifikát Zelená škola si na pôde Technickej univerzity vo Zvolene prevzalo až 65 slovenských škôl. Podujatie organizovala, v spolupráci s univerzitou, mimovládna organizácia – Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica. Tá okrem ocenenia za úsilie v znižovaní ekologickej stopy a zmeny vo výučbe o životnom prostredí udelila ďalším šiestim školám diplom Na ceste k Zelenej škole. Celkovo je do tohto najväčšieho environmentálneho programu v našej krajine zapojených viac ako 180 škôl.
Ide o závŕšenie spoločného dvojročného úsilia žiakov, zamestnancov škôl a rodičov, ktorí prispeli svojimi krokmi k ochrane životného prostredia. Na začiatku certifikačného obdobia si každá z nich zvolila jednu z prioritných tém – napríklad Voda, Energia, Zeleň a ochrana prírody či Doprava a ovzdušie. Následne zaviedla konkrétne opatrenia na zlepšenie.
Jedlo bez obalov, klasické uteráky
Manažérka programu a lektorka Živice Zuzana Gallayová upozornila, že environmentálna výchova je roky súčasťou učebných osnov, no často sa robí len teoreticky. „V našom programe je to inak – prakticky. Máme na Slovensku Zelené školy, ktoré znížili množstvo jednorazového riadu na nulu, spotrebu energie o tretinu či zvýšili výučbu vonku o stovky hodín,“ hovorí lektorka. „Žiaci a študenti sa učia zručnosti potrebné pre život – pracovať v tíme, dodržiavať termíny, prezentovať slušným spôsobom svoje názory, diskutovať alebo jednať na úradoch,“ objasnila.
Za pozornosť stojí ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene, ktorá získala ocenenie s vybranou témou Odpad. V rámci nej znížila množstvo nevytriedeného odpadu o štvrtinu. Produkcia plastov im klesla o 44 a papiera o 22 percent. Obidva ciele sa im podarilo splniť aj dôsledným odseparovaním bioodpadu. Viac nám o tom porozprávala ich učiteľka Zuzana Almáši Lászlóová.
„Žiakov sme chceli učiť inak a viesť ich k tomu, že životné prostredie si musíme chrániť. Motivácia nebola jednoduchá – my sme im museli ísť príkladom. Najskôr ja a potom ďalší kolegovia. Decká postupne zistili, že ich to baví,“ zhodnotila učiteľka. „Učíme to v rôznych predmetoch, nie je to len o poobedňajších stretnutiach. Ide vlastne o celoškolskú činnosť. Snažíme sa to robiť tak, aby sa chceli zapojiť všetci a videli v tom zmysel,“ podotkla. Ocenenie je podľa nej len takou záverečnou príjemnou „bodkou“.
Ozrejmila, že ich školu navštevuje viac ako sedemsto žiakov. Nie je jednoduché vyvolať nadšenie v tejto veci u všetkých, no u väčšiny sa im to vraj podarilo. „Najskôr sme založili kolégium Zelenej školy, čo je vlastne skupinka tých, ktorí k tomu majú blízko. Nielen k triedeniu odpadu, ale celkovo k prírode a životnému prostrediu. Stretávali sme sa raz do mesiaca a vymýšľali sme, ako to spravíme, aby sme množstvo odpadu v škole znížili,“ vysvetlila Almáši Lászlóová.Čítajte aj Medvede v zlatom meste: Špacírujú sa po obľúbenom chodníku Kremničanov, videli ich aj na Zámockom námestí
„Deti prišli so svojimi návrhmi – mali sme napríklad bez obalové desiaty, snažili sme sa nechodievať do automatu, nekupovať plastové fľaše a namiesto papierových uterákov sme v triedach mali klasické,“ prezradila recept, ako to dosiahli. „Stále prichádzali s ďalšími nápadmi. Niekedy žiakov napadnú lepšie veci ako nás, učiteľov,“ doplnila s úsmevom.
Inšpirácia aj pre širokú verejnosť
Deň Zelenej školy ponúkol vo Zvolene aj praktické workshopy. Pedagógovia a žiaci sa mohli zapojiť do minikurzu bezodpadového varenia, dozvedieť sa viac o bezpečnej a ekologickej doprave do škôl alebo si pozrieť praktickú ukážku toho, čo sa skrýva v kozmetike.
Účastníci navštívili aj tamojší park Lanice považovaný za „mestskú divočinu“, pričom spoznali jej význam v čase klimatickej zmeny, o ktorú sa dlhodobo stará, spolu s dobrovoľníkmi a žiakmi, združenie Slatinka. Obzrieť si mohli tiež prvý prírodný cintorín na Slovensku, ktorý funguje s rešpektom k prírode aj k ľuďom.
To, že Deň zelenej školy sa konal na pôde Technickej univerzity vo Zvolene, nie je náhoda. Jej rektor Rudolf Kropil pripomenul, že od vzniku tamojšej Fakulty ekológie a environmentalistiky v roku 1992 majú samostatný predmet Environmentálna výchova. „Jeho absolventi sú zdrojom informácií z oblasti ekológie a environmentalistiky pre svoje okolie. Motivujú svojich kolegov, rodinu a celú spoločnosť k zmene ich vzťahu k životnému prostrediu,“ konštatoval rektor.
„Program Zelená škola je pre nás inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale aj širokú verejnosť,“ uzavrel Kropil.Čítajte aj Na vyťaženom moste obmedzili dopravu, vytvárajú sa zápchy. Príčinou je už raz opravovaný úsek
Zelená škola je najväčší environmentálny vzdelávací program na svete, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Na slovensku vlani oslávil dvadsiate výročie svojho vzniku. Od roku 2009 ho koordinuje CEEV Živica, národným garantom je Spoločnosť envirovýchovne-vzdelávacích organizácií Špirála.