Pamätník sovietskym vojakom rozdeľuje Košice, na zastupiteľstve to vrelo. Objavili sa tam aj členovia Brat za brata

Súčasťou bodu rokovania bola aj správa o možnostiach trvalého odstránenia komunistických symbolov a premiestnenie alebo odstránenie Pomníka padlým II. svetovej vojny. Na rokovaní boli aj zástupcovia petičného výboru, objavili sa aj členovia organizácie Brat za brata či Slovenského hnutia obrody. Svoj nesúhlas s vystúpeniami niektorých poslancov dávali hlasne najavo.
Rozruch nastal aj keď prišlo na rad vystúpenie Alexandra Riabova z petičného výboru. Poslanci mu odhlasovali tri minúty, napokon rečnil osem, pričom ho primátor Jaroslav Polaček upozorňoval, že už mu uplynul čas. Pridali sa aj niektorí poslanci. Napokon pomohlo vyhlásenie krátkej prestávky, čo trochu upokojilo situáciu.
Búrlivá rozprava aj reakcie
No nie celkom. V rozprave k spomínanému bodu padlo viacero ostrých slov. „Vy máte úplne na háku osloboditeľov z 1945. Potrebujete šíriť ruskú propagandu, obdivovať Putina a šíriť jeho myšlienky. Vám je úplne jedno, čo bolo v roku 1945,“ adresoval poznámku petičiarom poslanec Róbert Schwarcz.
„Pán Riabov tu vystúpil s plamennou rečou a divadelným prejavom a obhajoval Pamätník osloboditeľov. Ale ja sa pýtam, či tie obete v podobe osloboditeľov, ktoré boli položené za oslobodenie Košíc nie sú pošľapávané odkazom, ktorý následne táto armáda a Sovietsky zväz páchali na obyvateľoch Slovenska,“ pridal sa viceprimátor Marcel Gibóda. Narážal tým na výstavu venovanú obetiam komunizmu, ktorú nainštalovali pred niekoľkými dňami vo vestibule pred rokovacou sálou.
Poslankyňa Lenka Kovačevičová nemala nič proti vystúpeniu Riabova. Skôr jej prekážalo vyhrotenie situácie. Venovala sa aj návrhu poslankyne Ľubice Blaškovičovej, ktorý súvisel s pamätníkom.
„Každý poslanec má právo predložiť svoj návrh. Viem, že sa tejto téme venuje. Ale čo sa týka vykonateľnosti, to ukáže budúcnosť, lebo ide o národnú kultúrnu pamiatku a navyše Pamätník padlým II. svetovej vojny. Zaujíma ma, či už máme na Slovensku príklady, ako sa postupovalo,“ uviedla Kovačevičová. Išlo jej o to, či bol vôbec niekedy u nás presunutý obdobný pamätník obetiam II. svetovej vojny.
Úvaha o možnom presune
Poslanec Michal Djordjevič chcel naopak riešiť revitalizáciu pamätníka. Upozornil aj na to, že medzinárodné dohovory a slovenský právny poriadok mestskému zastupiteľstvu nedovoľujú zasahovať do pamätníka, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Preto prišiel s návrhom uznesenia, kde by zastupiteľstvo tieto skutočnosti akceptovalo. Rovnako aj to, aby sa nemenil názov Námestia osloboditeľov.
„Vzhľadom na opakované výtržnosti a iné negatívne javy v okolí pamätníka žiadam o zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by spolu s petičným výborom predložila návrh na ochranu pamätníka s cieľom zachovať dôstojnosť pamätníka a zabrániť uvádzaným skutočnostiam,“ uvádzal v návrhu.
Ten nakoniec poslanci neodsúhlasili. Naopak, prešiel návrh poslankyne Blaškovičovej. V ňom žiada primátora, aby do času vykonania odbornej expertízy, ktorá by preukázala, či skutočne ide o vojnový hrob s pozostatkami, ktorých odborná exhumácia a premiestnenie na jedinečné miesto by bola možná a žiaduca do času prijatia nového pamiatkového zákona a spracovania znaleckého posudku, finančných nákladov premiestnenia celého pamätníka zabezpečil ohradenie a oplotenie priestoru pomníka.
„Týmto rozhodnutím je možné čiastočne splniť uznesenie mestského zastupiteľstva. A ak nie odstránenie, tak prekrytie kontroverzných totalitných symbolov a zabezpečiť požiadavku petičného výboru na ochranu pomníka proti vandalizmu v jeho súčasnej podobe,“ uvádza sa ďalej v návrhu. Zároveň žiada primátora o osadenie informačných tabúľ na oplotenie. Tie by vysvetľovali autorstvo a úvodný zámer diela, ako aj tabule o ďalších aktoch osloboditeľskej armády a ich následkoch na obyvateľov Košíc. Texty na ne by vypracoval Ústav pamäti národa a Múzeom obetí komunizmu.
Spomínaný návrh poslanci schválili, rovnako ako pôvodný návrh mesta. Mestské zastupiteľstvo v ňom berie na vedomie petíciu s 8 537 podpismi, rovnako aj informáciu o priebehu preverovaných možností trvalého odstránenia komunistických symbolov a premiestnenia Pomníka padlým II. svetovej vojny na Námestí Osloboditeľov v Košiciach. Zároveň žiada primátora, aby zabezpečil spracovanie znaleckého posudku na premiestnenie pomníka z Námestia osloboditeľov v Košiciach.
Zároveň „žiada primátora mesta Košice, aby zabezpečil vypracovanie alternatívnej štúdie na revitalizáciu a využitie územia so zachovaním pomníka s prioritou na vysvetľovanie historických súvislostí,“ uvádza sa v uznesení.Čítajte viac Na vyťaženom moste obmedzili dopravu, vytvárajú sa zápchy. Príčinou je už raz opravovaný úsek
Skončí pomník u prokurátora?
Členovia a podporovatelia petičného výboru boli z hlasovania a prístupu poslancov rozčarovaní. „Budeme upozorňovať Košičanov na to, ako poslanci ignorovali takmer 10-tisíc podpisov na petícii. Ignorujú udržiavanie národnej kultúrnej pamiatky. Je neuveriteľné, že my ako občania máme bojovať s poslancami, ktorí ignorujú demokraciu, dali mi len tri minúty na vystúpenie k takejto závažnej petícii,“ zhrnul Riabov dojmy.
Zároveň avizoval ďalšie kroky, ktoré petičný výbor podnikne. „Sme len bežní ľudia, preto sa obrátime na profesionálov, ktorí by nám pomohli. Poslanci majú slobodnú vôľu. Môžu prijať akékoľvek uznesenie a budú si zaň niesť zodpovednosť. Zákonná povinnosť mesta je starať sa o pamätník. Zo zákona vyplýva aj nedotknuteľnosť pamätníka. Hlasovaním deklarovali, že nechcú rešpektovať zákony Slovenskej republiky. Ak prijali protizákonné rozhodnutie, že chcú oplotiť pamätník tak, aby ho nebolo vidno, tak to nie je v súlade so zákonom. Mohli by ste to urobiť aj v prípade iných pamätníkov. Budeme o tom informovať ministerstvá kultúry, obrany aj vnútra, upresnil Riabov s tým, že nevylučuje ani právne kroky.
„Je dosť pravdepodobné, že to budeme riešiť aj s prokurátorom a budeme informovať Košičanov,“ uzavrel s tým, že podniknú aj ďalšie kroky na ochranu pamätníka, ktoré nekonkretizoval.