Nehoda na východe Slovenska si vyžiadala život 24-ročného muža

Ako uvádza, 34-ročného muža podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Žiaľ, 24-ročný vodič druhého auta ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky.
Polícia vec dokumentuje a na mieste sú odstraňované následky nehody. „Obchádzka v smere z Bardejova vedie cez obce Hertník, Raslavice alebo Bartošovce a v smere od Prešova cez obce Jánovce, Bartošovce a Hertník,“ približuje polícia.
Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej udalosti sú podľa polície predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.