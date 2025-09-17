Primátor, ktorý skončil po nehode v policajnej cele zostáva vo funkcii: Nemám jeden dôvod odstúpiť

Július Buchta začiatkom marca narazil motorovým vozidlom do oplotenia rodinného domu v Revúcej. Z miesta nehody odišiel a nazad sa vrátil až s policajtmi. Muži zákona mu s odstupom času po nehode vykonali dychovú skúšku, podľa ktorej mal v krvi viac ako 1,3 promile alkoholu. Buchta však popiera, že by bol opitý už v čase nehody.
Polícia ho v marci obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a noc po nehode strávil v policajnej cele. Nebol súdený v takzvanom superrýchlom konaní. Podľa Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici to nebolo možné z dôvodu, že počas zákonnej 48-hodinovej lehoty sa nedali realizovať všetky potrebné úkony dokazovania. Obvinenie mu napokon ešte v apríli zrušili.
Primátor Buchta vo vyjadrení pre Pravdu uviedol, že posledných päť mesiacov bolo ťažkým, možno až najťažším obdobím v jeho živote. Hovorí však, že všetko zlé je na niečo dobré a platilo to aj v tomto prípade.
„Bolo to dobré práve na to, aby som si uvedomil, aké problémy som mal s alkoholom. Absolvoval som liečenie, ktoré mi pomohlo otvoriť to, čo som predtým nevidel. Nehanbím sa o tom otvorene hovoriť, pretože je to choroba, ktorá je v dnešnej dobe možno aj spoločensky tolerovaná. Je to smrteľná choroba, ktorú nie je jednoduché zvládnuť,“ povedal primátor.
Bližšie podrobnosti o udalosti Buchta neuviedol ani neskôr s odôvodnením, že mu to neumožňuje prebiehajúce vyšetrovanie. Takisto hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová potvrdila, že prípad nie je uzavretý a vyšetrovanie stále prebieha. Podľa informácií, ktoré má Pravda k dispozícii, je v súčasnosti okrem iného vyhodnocovaný znalecký posudok, ktorý má preukázať, či primátor požil alkohol pred nehodou, alebo až po nej.
Prípadom sa zaoberala aj komisia MsZ na prešetrovanie a vybavovanie sťažností. Jej člen, poslanec Martin Šepík potvrdil, že dostali jeden podnet na prešetrenie činnosti primátora mesta. „Prejednávali sme ho a nemohli sme ďalej pokračovať v tejto veci, keďže ešte stále prebieha vyšetrovanie,“ ozrejmil poslanec s tým, že v riešení podnetu budú pokračovať, keď bude k dispozícii správa z vyšetrovania.
Zostane vo funkcii
Tému Buchtovej nehody otvorila na zasadnutí MsZ poslankyňa Ľubomíra Benešová. „Keďže pán primátor doposiaľ nevyvodil osobnú zodpovednosť, je potrebné, aby sme sa touto otázkou zaoberali ako MsZ. Nikto z nás nemá právo ani povinnosť prejudikovať vinu alebo nevinu, o tom rozhodne jedine súd. Na našej zodpovednosti je ale zabezpečiť, aby mesto a jeho samospráva boli vedené transparentne, stabilne a s dôverou obyvateľov,“ zdôvodnila Benešová.
Zdôraznila, že jej návrh nie je útokom na osobu primátora, ale snahou vytvoriť podmienky na riadne fungovanie mesta počas prechodného obdobia. Navrhla preto uznesenie, v ktorom by MsZ vzalo na vedomie prebiehajúce vyšetrovanie a zároveň vyzvalo Buchtu, aby zvážil dočasné pozastavenie výkonu svojej funkcie, alebo do uzavretia vyšetrovania poveril výkonom potrebných kompetencií svojho zástupcu. Za uznesenie však hlasovali len traja z desiatich prítomných poslancov. Piati ďalší boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania.
Vedúca právneho oddelenia MsÚ Revúca Bianka Halkovičová upozornila, že ak by uznesenie MsZ v tomto zmysle aj bolo schválené, došlo by k porušeniu zákona. „MsZ a primátor sú rovnocenné orgány. Zastupiteľstvo nemôže vyzývať, úkolovať primátora,“ zhrnula.
Primátor Buchta počas zasadnutia na Benešovej tvrdenia výraznejšie nereagoval, neskôr ich však vo vyjadrení pre Pravdu označil za populistické. „Dobre vie, že voči mne nie je vedené žiadne trestné stíhanie. Možno prebiehajú nejaké úkony na pozadí a možno príde k nejakému opätovnému obvineniu. Je to však o dokazovaní a pokiaľ to nie je preukázané, nemám jeden dôvod odstúpiť, alebo sa stiahnuť z funkcie," skonštatoval Buchta.
Konkretizoval, že počas jeho pôsobenia vo funkcii bolo na neho podaných už deväť trestných oznámení. „To som sa mal už deväťkrát vzdať funkcie primátora?“ opýtal sa Buchta. Opätovne zdôraznil, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať. „Akceptujem to a chlapsky prijmem opatrenia,“ avizoval. V celej záležitosti ide podľa neho len o to, aby sa jeho dopravná nehoda v médiách ešte viac popremieľala a spôsobila čo najväčšiu mediálnu škodu. „A to nielen mne, ale aj mojej rodine,“ doplnil primátor.
Fungovanie mestského úradu
Členovia zastupiteľstva v rozprave okrem iného polemizovali o tom, ako mestský úrad fungoval počas primátorovej neprítomnosti. Poslanec Ján Magura podotkol, že MsZ pár mesiacov po nehode chýbali informácie. „Neboli sme informovaní z mestského úradu (MsÚ), aký je stav, ako úrad funguje,“ podčiarkol Magura a zároveň požiadal o lepšiu komunikáciu do budúcnosti.
Poslanec Jaroslav Vredík mu protirečil, že podľa neho v meste všetko funguje. „Nezaregistroval som, že by bola nejaká kríza vo fungovaní, schvaľovaní a ďalších veciach. Nevidím, že by mesto nefungovalo,“ poznamenal.
Rovnako sa vyjadrila aj prednostka MsÚ Lucia Búšová. „Všetky pracovné činnosti, porady, akékoľvek podujatia organizované mestom sú zabezpečované v plnom rozsahu," podčiarkla s tým, že samospráva zároveň pracovala na viacerých projektoch. „Ich celková hodnota je niekde na úrovni 1,2 milióna eur," dodala. Aj podľa primátora úrad počas jeho liečenia nikdy nebol bez vedenia a všetko bolo zabezpečené.
Zameria sa na prácu a projekty
Buchta zdôraznil, že v zostávajúcej časti volebného obdobia sa chce venovať práci a projektom, ktoré mesto pripravuje, prípadne ich má rozpracované. Medzi tie hlavné patrí rekonštrukcia mosta na hlavnej ceste II/532, ktorá je najfrekventovanejšou komunikáciou v Revúcej. Na ňu má nadväzovať vybudovanie inteligentnej križovatky pri mestskom úrade.
„Zamerať sa chceme aj na obnovu námestia pred domom kultúry či námestie pri reštaurácii Rozkvet. Máme ešte i menšie projekty, ktoré by sme chceli podokončovať. Máme na ne alokované peniaze na spolufinancovanie a chceli by sme niečo investovať aj z vlastných peňazí,“ uzavrel revúcky primátor.