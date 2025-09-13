Košickú dominantu zavrú, svoje brány otvorila naposledy. Čaká ju omladzovacia kúra

Mesto sa odhodlalo k jej obnove po 20 rokoch. Čaká ju premena, za vyše 280-tisíc eur, magistrát ju bude financovať z eurofondov. Nejde len o estetickú stránku. Na základe obhliadky a posúdenia stavby boli zistené viaceré nedostatky technického charakteru, ktoré sa týkali takmer všetkých častí veže. Navyše, niektoré už nespĺňajú požiadavky súčasnej doby.
Stavebné práce by mali zahŕňať celkovú rekonštrukciu telesa veže či modernizáciu návštevníckeho systému. Vyhliadková veža má takisto dostať nové osvetlenie, zabezpečovací systém, pribudnú aj nové prvky na zvýšenie jej atraktivity.
Čo všetko pribudne?
Pribudne nový informačný a orientačný systém vrátane ďalekohľadov, modelov alebo informačných tabúľ. Pred vežou pribudnú nové lavice, stoly, informačné panely. Súčasťou bude aj rekonštrukcia elektrických rozvodov. Vežu rozjasní aj nové nočné atmosférické nasvietenie. To bude pozostávať zo 16 LED svietidiel na konzole, ktoré sa dajú smerovo nastaviť.
Doplní sa kamerový a pohybový zabezpečovací systém. Vstup na vežu bude po kúpe vstupenky možný cez turniketovú bránku prostredníctvom QR kódu. To ale nie je všetko. Okrem iného pribudne aj nová atrakcia pre deti – potrubný telefón, vďaka ktorému budú môcť komunikovať medzi jednotlivými poschodiami veže.
„Vyhliadkovú vežu chceme po 20 rokoch opätovne zatraktívniť pre návštevníkov. Ročne tu príde vyše 20 000 ľudí, veríme, že po rekonštrukcii sa návštevnosť ešte zvýši. Našou predstavou bolo, aby sme vežu pri nejakých významných udalostiach mohli nasvietiť tak, aby mohla byť dominantou mesta. To ale nebolo možné, keď sa ukázalo, že tam môžeme použiť len bielu farbu, ktorú dostanú nosné konštrukcie," uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.Čítajte viac Pamätník sovietskym vojakom rozdeľuje Košice, na zastupiteľstve to vrelo. Objavili sa tam aj členovia Brat za brata
V okolí sú časti starých hradieb
Vyhliadková veža bola na kopci Hradová v nadmorskej výške 466 metrov nad morom postavená v roku 1987. Jej drevenú predchodkyňu postavili na tom istom mieste ešte v roku 1909. Obe ale boli postavené na mieste, kde bola kedysi jedna z veží Košického hradu. Časti mohutných hradieb sú v okolí viditeľné dodnes.
Len pre zaujímavosť, veža je 21,5 metra vysoká priestorová oceľová konštrukcia. Má tri vyhliadkové terasy vo výške 10,8, 136, a 16,3 metrov. Návštevníkom sa odtiaľ ponúka široký výhľad na mesto Košice, do Košickej kotliny, Hornádskej doliny. Ak je priaznivé počasie, dobre vidno okolité pohoria Čierna hora, Volovské vrchy, Slanské vrchy a niekedy aj severné kopce maďarského pohoria Zempléni hegység.