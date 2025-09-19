Toľko luxusu a extravagancie na jednom mieste sa len tak nevidí. V metropole Horehronia sa konal unikátny festival

Vlani sa konal prvý ročník Slovak Car Festival v Nitre, no minulý víkend sa ho, z logistických dôvodov, rozhodol urobiť jeho hlavný organizátor Marcel Kolenička vo svojom rodnom Brezne. Tam už niekoľko rokov prevádzkuje aj známe automobilové múzeum. Upozornil, že tentoraz pripravili ešte bohatší program, ktorý prilákal 30-tisíc návštevníkov.
Festival sa konal na niekoľkých stanovištiach v rámci celého mesta, no najvzácnejšie kúsky ukázali v priestoroch zimného štadióna, čiže v breznianskej zimnej Aréne. „Pozbierali sme sem, mimo nášho múzea, to najlepšie. Je tu napríklad aeromobil, Gumper Apollo, Lancia Stratos Zero a mnoho ďalších výnimočných exemplárov, ktoré by ste, celosvetovo, spočítali na prstoch jednej ruky,“ povedal Kolenička.
Miliónové kúsky
K úplne najvýnimočnejším, ktoré v Brezne vystavovali, radí organizátor nemecké „delo“ – športiak Gumper Apollo. „Je jedným zo štyridsiatich kusov na svete. Za pozornosť však stojí aj Engler Desat, čo je prototyp automobilu vyrábaného na Slovensku, pričom zatiaľ existujú len tri kusy,“ spomenul extravagantnú „mašinu“, ktorej riadenie vyzerá ako na motorke. Jej unikátnosť spočíva v tom, že karoséria je kompletne vytlačená na 3D tlačiarni vrátane masky, ktorá je spevnená karbónom.
Najdrahší vystavovaný bol v srdci Horehronia jednoznačne aeromobil, čiže lietajúce auto dlhé šesť metrov, no s rozpätím krídel dosahuje až 8,3 metra. „Jeho vývoj stál viac ako 20 miliónov eur a vyrobili sa len štyri kusy. Z nich jeden je ten, ktorý tu práve máme – len on samotný stál milión eur bez dane. Samozrejme, keď prirátame spomínaný vývoj, tak každý ten kus stál viac ako 5 miliónov,“ vysvetlil Kolenička.
V súčasnosti je zatiaľ používanie takéhoto „fára“ komplikované – na cestách ho nevidieť. V niektorých krajinách by sa vraj ale mohli takéto stroje ocitnúť v premávke v horizonte niekoľkých rokov. „Vo veľkom sa to rieši v Dubaji, nejaké lietajúce autá testuje aj Čína,“ podotkol. „Druhá vec je, či to osloví nejakých zákazníkov. Zmestia sa tam totiž len dvaja ľudia a skoro žiadna batožina,“ hovorí.Čítajte aj Zmrazenie platov aj prepúšťanie. Najtvrdšie šetrenie štátu za posledné roky dopadne na úradníkov, ktoré úrady zaniknú?
Z civilných, teda nelietajúcich áut, je najdrahší z vystavovaných exponátov Gumper Apollo. „Jeho cena sa pohybuje od 700-tisíc do milión eur,“ prezradil organizátor. Pokračoval, že dokopy predviedli počas festivalového víkendu zhruba tisíc vozidiel.
„V Aréne sme mali 50 najvzácnejších, ale keď do toho počítame všetkých šesť festivalových stanovíšť, tak statických exponátov bolo okolo päťsto. Rovnaký počet ponúkla dynamická výstava,“ ozrejmil. „To znamená, že množstvo vystavovateľov sem so svojimi autami prišlo len na jeden deň, nie na celý víkend,“ konštatoval s tým, že jednotlivé kúsky pochádzajú od rôznych zberateľov. „Niečo sa vybralo z nášho múzea, no inak sa do tejto akcie zapojili stovky majiteľov,“ dodal.
Vášeň s adrenalínom
Štyri najkľúčovejšie miesta festivalu sa nachádzali v rôznych častiach Brezna. Okrem spomínanej Arény bol ďalší takýto bod na centrálnom námestí, kde nechýbala štartovacia rampa, z ktorej autá vyrážali na benefičnú rally. Tá návštevníkov zaviedla k ďalším stanovištiam a poskytla im jedinečný pohľad na nádherné stroje v pohybe.
Pred múzeom Double red Cars si v pár vozidlách mohli záujemcovia skúsiť posedieť či zajazdiť si. Tamojšiu expozíciu špeciálne prestavali tak, aby priniesla nový zážitok aj tým, ktorí ju už v minulosti navštívili.
Štvrtým stanovišťom bolo breznianske letisko označené aj ako epicentrum adrenalínu. Predstavili sa tam profesionálni kaskadéri či drifteri. Zároveň sa tam uskutočnili šprinty automobilov, motoriek, veteránov, tiež offroad špeciálov.Čítajte aj Trojmiliónová operácia vo vzduchu: Viac ako stovku stožiarov a stĺpov pomáha na strednom Slovensku inštalovať vrtuľník
Pozitívne vníma akciu v Brezne aj výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková. „Nie je to len výstava áut, ale živý, pulzujúci festival, kde sa spája vášeň, adrenalín a komunita,“ uviedla.
O tom, že ide o podujatie pre všetky vekové kategórie, niet pochýb. Počas našej návštevy sme na ňom stretli mladé rodiny s deťmi, tínedžerov aj seniorov. Atmosféru si vychutnávali muži, ženy, chlapci aj dievčatá. Do reči sme sa dali napríklad s turistami z Košíc.
„Prišli sme v kompletnej zostave – ja, manželka a synček. Nášho malého bavia autá, kvôli nemu sme sa sem vybrali,“ povedal s úsmevom Peter. „Mne sa z vystavených kúskov najviac páči strieborné Lamborghini, ale zaujímajú ma aj veterány. No a malého najviac ohurujú super športy,“ uzavrel.