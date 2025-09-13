Muž na východe SR vystrelil na susedku a vyhrážal sa, že všetkých pozabíja. Zasiahlo policajné komando

Ako uviedlo, obyvateľ sa vyhrážal, že „všetkých pozabíja a dá im jed na potkany“. V rukách mal vzduchovku a vystrelil smerom k susedke. U ženy tým vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie. „Na miesto okamžite vyrazili policajti, vrátane príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru z Košíc. Muž bol napokon zadržaný priamo vo svojom dome," informuje polícia.
Poverený policajný príslušník muža následne obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. „Nejde len o samotnú vzduchovku, ale najmä o vážne vyhrážky, ktoré v poškodenej vyvolali dôvodnú obavu o život a zdravie. Polícia musí takéto situácie riešiť okamžite a dôsledne," uzavreli policajti.