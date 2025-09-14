Obrovské antény bývalého vysielača padli k zemi. Odstrel 185-metrových stožiarov skomplikoval jeleň

Búranie stožiarov, ktoré slúžili ako konzoly anténneho systému vysielača, sa začalo ešte začiatkom augusta odstrelom prvých troch z nich. V priebehu augusta padli ďalšie štyri stožiare a na september bol naplánovaný odstrel zvyšných deviatich. Mali ísť k zemi naraz, pretože boli spojené spleťou káblov, ktorá tvorila anténne pole.
Prvýkrát ich padlo osem
Spomínaný posledný odstrel sa však trochu skomplikoval. Po sérii explózií výbušnín totiž padlo len osem stožiarov, jeden zostal stáť. Dôvod bol prozaický. „Počas odstrelu sme vystrašili jeleňa, ktorý prebehol cez územie a strhol nám konektory z dvoch náloží na jednom stožiari. Prvýkrát tadiaľ bežal už pred odstrelom a zrejme sa skryl niekde v blízkosti. Počas prvých výbuchov sa splašil a prebehol cez káble,“ vysvetlil Ján Fehér, výkonný riaditeľ firmy Detonics S. A., ktorá všetky odstrely realizovala. Výskytu zveri v danej lokalite sa nedalo zabrániť. Ide totiž o rozľahlý areál zarastený stromami a krovinami, pričom jeho veľkú časť tvorí skutočný les. Kuriozitou v tejto súvislosti je skutočnosť, že na tlačovom brífingu po prvom odstrele bola líška, ktorá pobehovala v zábere kamier len niekoľko metrov od novinárov.
Posledný stožiar napokon však stál len zhruba hodinu a pol dlhšie ako ostatné. Pracovníci Detonics S. A. ho totiž odstrelili ešte počas sobotňajšieho večera. Nasledovať bude čistenie areálu, ktoré by malo trvať približne do konca roka.
O jeho ďalšom využití zatiaľ nie je rozhodnuté. Hoci antény vysielačov boli odstrelené, v areáli patriacom spoločnosti Towercom sa stále nachádza viacero stavieb, vrátane pomerne veľkých budov takzvaného starého a nového vysielacieho strediska. Jednou z možností využitia rozľahlej plochy je vybudovanie fotovoltickej elektrárne.
Najväčší odstrel
Hromadná demolácia deviatich stožiarov Vysielača Rimavská Sobota bola podľa Fehéra najväčším odstrelom oceľových konštrukcií v rámci celého bývalého Československa. „Týka sa to aj plochy, veď tie stožiare boli rozmiestnené na dĺžke 700 až 800 metrov,“ konkretizoval.
Odstrel pripravovali piati pracovníci dva dni a nešlo o jednoduchú úlohu. „Každý jeden stožiar mal iný rozmer, priemer aj hrúbku železa. To úplne mení statiku,“ vysvetlil výkonný riaditeľ. Pyrotechnici preto museli načasovať odstrely jednotlivých výbušnín tak, aby stožiare padali v určenom čase a smere na pripravenú dopadovú plochu.
Počas odstrelu stožiarov nad areálom vysielača zakrúžilo prúdové lietadlo Aero L-29 Delfín. Podľa Fehéra šlo o symbolický rozlúčkový let s vysielačom. „Ľuďom v tomto regióne je za vysielačom veľmi smutno. Veľa z nich tam pracovalo a celé okolie naň bolo zvyknuté, vyzeralo to unikátne. Chcel som sa tomuto regiónu poďakovať a keďže som sám pilotom, kolegovia neváhali a prileteli sem,“ priblížil výkonný riaditeľ.
História siahajúca do 50. rokov
Rozhodnutie postaviť pri Rimavskej Sobote rozhlasový vysielač sa zrodilo na začiatku 50. rokov 20. storočia. Ako vhodné miesto bola vybraná lokalita v katastri neďalekej dediny Uzovská Panica. Výhodou bola okolitá rovina bez vysokých hôr, ktoré by komplikovali šírenie vysielania, ale aj ílovité podložie. Vďaka nemu bola v areáli vysielača vlhká či mokrá pôda, ktorá napomáhala odrazu rádiových signálov a ich lepšiemu šíreniu.
Vysielač najprv šíril krátkovlnné vysielanie, v 80. rokoch pribudol aj strednovlnný vysielač. Na prelome 70. a 80. rokov došlo k prestavbe a modernizácii krátkovlnného vysielača a v areáli boli postavené nové, mohutné antény. Ich základom boli vysoké stožiare, medzi ktorými bola natiahnutá sieť káblov, tvoriaca anténne pole.
Vo vrcholnom období pracovalo vo vysielacom stredisku okolo 120 ľudí. Postupom času však význam rozhlasového vysielania klesal a s ním aj využitie rimavskosobotského vysielača. V roku 2011 bolo z jeho strediska zastavené krátkovlnné vysielanie a v roku 2022 aj strednovlnné. Rozľahlý areál s majestátnymi anténami tak zostal bez využitia.
V areáli vysielača bola počas socializmu okrem vysielacieho strediska aj rušička západných rádií. Podľa niektorých zdrojov bola dokonca najsilnejšou rušičkou rádia Slobodná Európa. Riadiace stredisko rušičky bolo pri neďalekej osade Teška a cieľom bolo rušiť vysielanie Slobodnej Európy pre Sovietsky zväz. Rušenie západných rádií napokon skončilo až koncom 80. rokov.