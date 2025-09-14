Na prízemí bytovky v Malinove došlo k výbuchu, zasahujú hasiči

V Malinove došlo k výbuchu na prízemí bytového domu. Explózia nastala v kvetinárstve.
Podľa doterajších informácií portálu tvnoviny.sk sa udalosť obišla bez zranení. „Únik plynu ani iných nebezpečných látok sa na základe meraní nepotvrdil,“ uviedol veliteľ Hasičského a záchranného zboru v Senci Miroslav Ďuriš pre portál.
Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a zostáva predmetom vyšetrovania. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a pokračujú v potrebných úkonoch.
