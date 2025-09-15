Pravda Správy Regióny Na Zemplíne mali motorkári cez víkend šťastie v nešťastí. Pri jednom z nich musel zasahoval aj vrtuľník

Na Zemplíne mali motorkári cez víkend šťastie v nešťastí. Pri jednom z nich musel zasahoval aj vrtuľník

Pri sobotňajších (13. 9.) dopravných nehodách na rovnakej ceste v okrese Michalovce utrpeli zranenia dvaja motorkári. Jedného z nich previezol do nemocnice vrtuľník. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

15.09.2025 13:34
debata (1)

Popoludní 31-ročný motorkár na ceste II/582 v katastri obce Klokočov nedodržal odstup a narazil do auta. Skončil v priekope. Utrpel pritom zranenia s dobou liečenia nad 28 dní.

Motorkári si z diaľnice urobili pretekársky okruh. Žena dokonca obiehala policajtov po pravej strane (Archívne video)
Video

„Krátko po 15.30 h na tej istej ceste pri obci Vinné 30-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť, narazil do dopravného značenia a s motorkou skončil v protismere. Do nemocnice ho previezol vrtuľník, zranenia si vyžiadajú liečbu do 42 dní,“ dodáva.

Polícia zároveň vyzýva na zodpovednú jazdu a pripomína dôležitosť nepreceňovať svoje schopnosti.

nehoda, zrážka, autobus Čítajte viac VIDEO, FOTO: Desivú zrážku autobusu s nákladiakom na východe spôsobil pravdepodobne defekt. Jedna osoba neprežila. Zranených je vyše 30 ľudí
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Michalovce #dopravná nehoda #motocyklisti