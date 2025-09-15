Akcia Kengura: Národná protidrogová jednotka rozbila drogový gang na východe

„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s kriminalistami z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Humenné a pohotovostným policajným útvarom z Prešova uskutočnili minulý týždeň akciu s krycím názvom Kengura. Akcia bola zameraná na drogovú trestnú činnosť v regióne Humenného,“ uvádza.
Okrem 30-ročného muža zadržali aj dve ženy vo veku 26 rokov. Pri osobných a domových prehliadkach, ako aj pri kontrole auta zaistili väčšie množstvo pervitínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety súvisiace s obchodovaním s drogami. „Na vyhľadávanie drog bol použitý aj služobný pes,“ dodáva polícia. Obvinenému mužovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.Čítajte viac Hrozí po USA fentanylová epidémia aj Európe? Mohlo by k nej prispieť Rusko