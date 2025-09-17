Sú obľúbeným miestom pre turistov aj rodiny s deťmi. Každú hodinu sa ozve veľká drevená kukučka a po nej z hodín „vypochoduje“ štvorica drevených muzikantov, ktorí zahrajú ľudové melódie. Sošky hudobníkov vyrezal Ján Maciak z Tisovca. Hodiny sa stali sa symbolom spojenia ľudovej tvorivosti, technickej šikovnosti a turistickej zaujímavosti regiónu.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Takto vyzerá dnes zámok, ktorý prežil aj hrôzy 2. svetovej vojny. Manželom zo Slovenska sa podarilo niečo obdivuhodné
Tieto kukučkové hodiny sú najväčšie, aké na Slovensku máme. Takto vyzerá nevídaná atrakcia, ktorú ľudia obdivujú
Na horskom sedle Chlípavica stojí jedinečná atrakcia – najväčšie kukučkové hodiny na Slovensku. Nachádza sa v oblasti na rozhraní Gemera a Horehronia. Majestátna drevená konštrukcia púta pozornosť už z diaľky a svojou precíznou výzdobou pripomína rozprávkový domček. Každú hodinu sa z ich vnútra ozve hlasná kukučka, ktorá láka turistov aj okoloidúcich zastaviť sa a obdivovať toto dielo. Hodiny sú nielen symbolom remeselnej zručnosti, ale aj originálnym spestrením horskej krajiny. Vďaka nim sa Chlípavica stala obľúbeným miestom na krátky oddych a fotky s nezvyčajnou kulisou.