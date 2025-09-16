Pravda Správy Regióny Vodič zrazil v Nitre ženu prechádzajúcu cez priechod, je v kritickom stave

Vodič zrazil v Nitre ženu prechádzajúcu cez priechod, je v kritickom stave

Všetky záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok v ranných hodinách na Novozámockej ulici v Nitre.

16.09.2025 15:05
nehoda Foto:
Miesto nehody, pri ktorej vodič v utorok 16. septembra 2025 zrazil v Nitre chodkyňu.
debata (3)

Vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodkyňu prechádzajúcu cez priechod pre chodcov. Ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Ďalšia hrôza od opitého vodiča. Takto zrazil chodkyňu
Video

Podľa vyjadrenia polície 43-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym dopravným a poveternostným podmienkam. Narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov. Žena utrpela vážne zranenia. Zasahujúci záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú lekársku pomoc a následne ju previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre.

Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Zábery na hrozivú nehodu a hazardujúcich vodičov na diaľnici. Polícia zverejnila výstražné video
Video
nehoda Čítajte viac Nehoda na východe Slovenska si vyžiadala život 24-ročného muža
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nitra #dopravná nehoda