Vodič zrazil v Nitre ženu prechádzajúcu cez priechod, je v kritickom stave

Vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodkyňu prechádzajúcu cez priechod pre chodcov. Ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície 43-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym dopravným a poveternostným podmienkam. Narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov. Žena utrpela vážne zranenia. Zasahujúci záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú lekársku pomoc a následne ju previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre.
Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.Čítajte viac Nehoda na východe Slovenska si vyžiadala život 24-ročného muža