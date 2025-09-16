15 krát 2,5 metra a 1 700 kg. Bratislavská zoo ukázala veľkorozmerné „Črevo“

Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, monumentálna socha tvarovo znázorňuje hrubé črevo a pozýva návštevníkov zamyslieť sa nad skrytými ekosystémami v našom vnútri.
„Inštalácia poukazuje na dôležitú, no často prehliadanú úlohu ľudského čreva a jeho mikrobiómu," priblížila hovorkyňa s tým, že črevo je často laicky vnímané ako orgán, ktorý len spracováva potravu. „Rola tohto orgánu je však oveľa rozmanitejšia, jeho mikroorganizmy zohrávajú zásadnú úlohu v našom zdraví, imunite aj psychickej pohode, keďže ovplyvňujú aj chémiu mozgu," doplnila.
“Hrubé črevo funguje ako druhá ľudská myseľ, žije v ňom množstvo mikróbov, ktoré ovplyvňujú našu náladu, aj myslenie. Socha je pripomenutím tejto jeho významnej funkcie,” uvádza Lucia Tkáčová. Dielo vzniklo v roku 2020 ako monumentálna plastika s dĺžkou 15 metrov, výškou 2,5 metra a hmotnosťou 1 700 kg.
„Črevo, záverečná časť tráviaceho traktu, je domovom najväčšieho počtu živých organizmov v ľudskom tele," poznamenala hovorkyňa ZOO s tým, že predstavuje jedinečnú ekologickú symbiózu človeka a neľudských foriem života, priestor vnútornej solidarity. “Je to monument mikrobiómu, najmenších živočíchov v ľudskom tele, ktoré v ňom tvoria svoj vlastný ekosystém,” dodala Anetta Mona Chişa.
"Spoluprácou medzi mestskými organizáciami ZOO a GMB voľne nadväzujeme na kedysi obľúbený cyklus výstav Plastika v prírode," konštatuje riaditeľka bratislavskej galérie Katarína Trnovská. Projekt je výsledkom spolupráce ZOO Bratislava a GMB a prepája umenie, vedu a verejný priestor s cieľom podnietiť zvedavosť, dialóg a úctu k rozmanitosti života, viditeľného aj mikroskopického. Dielo bude súčasťou databázy umeleckých diel vo verejnom priestore.