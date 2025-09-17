Z ozajstného Šaštína do novohradského: Apoštolský nuncius Girasoli navštívil pútnické miesto na skutočnej periférii

V príhovoroch rečníkov na omši viackrát odznelo slovo „periféria“. V prípade Galamby ide o výstižné hodnotenie, keďže sa nachádza na odľahlom mieste takmer na hranici s Maďarskom, v ústraní, mimo rušných ciest a veľkých miest. Pôvodne šlo o lokalitu zarastenú húštinou a burinou, ale vďaka nadšeniu dobrovoľníkov sa ju za 20 rokov podarilo zmeniť na starostlivo udržiavaný areál s kaplnkou a ďalším zázemím.
Krásne miesto
Girasoli bol hlavným celebrantom a kazateľom na omši a počas nej Galambu ocenil. „Som šťastný, že som mal príležitosť spoznať toto krásne miesto – Galambu. Pretože, keď niečo poznáme, môžeme to mať radi. Nemôžeme mať radi to, čo nepoznáme. Nemôžem povedať ‚milujem ťa‘, ak ťa nepoznám. A dnes, spoznávajúc vás, spoznávajúc toto miesto, ho začínam mať rád. Je to skutočne nádherný kút, dnes večer sa tu cítim ako na hore Tábor. Rád by som tu aj zostal, lebo je to skutočne nádherná periféria,“ uviedol nuncius vo svojom príhovore veriacim, porovnávajúc Galambu so známym biblickým miestom v dnešnom Izraeli.
Vo vyjadrení pre Pravdu dodal, že na Galambu sa dostal vďaka pozvaniu pátra Filipa z neďalekého františkánskeho kláštora vo Fiľakove. „Bol za mnou v júni a hovoril mi, aby som sem počas tohto sviatku prišiel. Vysvetľoval som mu, že budem v Šaštíne a možno budem meškať, ale Filipovi je ťažké povedať nie,“ povedal Girasoli s úsmevom.
Na slávnostnú svätú omšu na Galambu zavítalo dovedna zhruba tisíc ľudí. Docestovali nielen z blízkeho okolia a rôznych dedín Novohradu či Gemera, ale i zo vzdialenejších končín. Niektorí merali cestu až z východného Slovenska.
Zrod pútnického miesta
História Galamby ako duchovného priestoru sa začala písať v roku 2005, teda presne pred 20 rokmi. Vojtech Fekete, jeden z obyvateľov neďalekej osady, vtedy požiadal františkánov o zorganizovanie omše v prírode pri neďalekom detvianskom drevenom vyrezávanom kríži. Tie sú typické aj pre túto časť Novohradu, keďže v minulosti sa tam veľa ľudí prisťahovalo z Podpoľania.
Z prvej omše sa napokon stala tradícia a dobrovoľníci Galambu postupne zveľaďovali. V roku 2007 najprv postavili jednoduchý drevený prístrešok a o štyri roky neskôr pribudla kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii.
V ďalších rokoch pôvodnú ideu ešte rozšíril už spomínaný páter Filip, občianskym menom Andrej Čierny. Z jeho popudu na Galambe vznikla pustovňa, oficiálne nazvaná Pastoračný dom sv. Antona Paduánskeho. Je to miesto, kam si ľudia môžu prísť oddýchnuť, rozjímať, modliť sa a možno nájsť i odpovede na svoje životné otázky. Bohužiaľ, pustovňa koncom roka 2024 vyhorela, ale v súčasnosti prebieha jej obnova.
Návšteva apoštolského nuncia na Galambe počas významného sviatku bola symbolickým vyvrcholením doterajších snáh rehoľníkov, veriacich a dobrovoľníkov, ktorí spolu zveľaďujú toto miesto. Páter Filip počas omše netajil dojatie nad tým, čo sa im spolu podarilo.
„Domnievam sa, že teraz som účastníkom zázraku. Toto miesto pred 20 rokmi pokrývali bodliaky a kríky a dnes je už 20. výročie od prvej svätej omše,“ priblížil františkán. Pripomenul, že pápež František hovoril veľa o perifériách. „Od tých čias všetci, ktorí sú v centre diania, by chceli byť perifériou, lebo si ich všimol pápež. Lenže my sme naozajstnou perifériou. Ďakujem, otec Nicola, že ste okrem Šaštína namierili svoje kroky aj k nám a dali ste šancu naozajstnej periférii,“ zakončil páter Filip s úsmevom.